© Copyright : DR

Kiosque360. Projet d’extension de l’usine Hexcel, inauguration du site d’AD industries Adima, sans parler des chantiers du GIMAS… C’est la reprise pour le secteur de l’aéronautique qui voit ses chantiers se multiplier au Maroc. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

A l’occasion de la 6ème édition de l’Aerospace Meetings, la dynamique post-Covid-19 du secteur de l’aéronautique est mis en avant. Présent à cet événement, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a notamment affirmé que «cette rencontre prouve l’importance de l’activité de la base industrielle aéronautique marocaine qui s’est construite patiemment et qui est aujourd’hui la plateforme best value au niveau régional et peut-être même à l’échelle mondiale grâce à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI», rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 17 mars.

Fortement impacté par la pandémie de Covid-19, le secteur de l’aéronautique a repris des couleurs au vu des projets lancés. En marge de cette 6ème édition, le ministre a notamment posé le première pierre symbolique du projet d’extension de l’usine Hexcel portant sur la fabrication des matériaux composites, et a inauguré le site casablancais d’AD industries Adima, spécialisé dans les activités de production de pièces métalliques aéronautiques, dont les activités de chaudronnerie.

Dans le même sens, Ryad Mezzour a fait quelques annonces à l’instar de la signature de contrats permettant l’accès des industriels au gaz à un prix maximum européen et la formation de 100.000 ingénieurs et techniciens supérieurs d’ici 4 ans dans l’aéronautique et l’automobile.

De son côté, le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS), à travers la voix de son président, Karim Cheikh, a fait le point sur ses principaux chantiers, évoquant ainsi la décarbonation des procédés, l’accès aux énergies vertes, le développement de l’industrie 4.0, ainsi que le développement de l’industrie militaire.

Pour rappel, le secteur de l’aéronautique au Maroc, ce sont plus de 140 entreprises, 20.000 emplois, ainsi qu’un taux d’intégration estimé à 40% avec une croissance moyenne de 20%, représentant 4 fois plus que la moyenne mondiale et 5 fois la croissance du PIB.