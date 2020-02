© Copyright : DR

Kiosque360. Le Roi Mohammed VI a présidé la cérémonie de lancement du Programme de développement urbain d’Agadir (2020-2024). Un programme qui procède d’une approche participative systématique associant les différents acteurs de la ville et s’articulant autour de six principaux axes.

La ville d’Agadir est promise à un avenir nettement meilleur. Et pour cause. La capitale du Souss tient une nouvelle feuille de route pour son développement urbain, peut-on lire dans l'édition du 6 février du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Le Roi Mohammed VI a ainsi présidé la cérémonie de lancement du Programme de développement urbain d’Agadir (2020-2024), un projet structurant qui amorce une nouvelle étape dans la promotion du rôle de la ville en tant que pôle économique intégré et locomotive de toute la région. Mobilisant des investissements de l’ordre de 6 milliards de dirhams, le programme de développement urbain d’Agadir vise la consécration du positionnement de la ville et le renforcement de son attractivité en tant que destination touristique nationale et internationale, l’amélioration des indices de développement humain, la promotion des conditions de vie des populations.

Ce nouveau programme procède d’une approche participative systématique ayant associé les différents acteurs de la ville et s’articulant autour de six principaux axes. Le premier axe a trait à la réalisation de la première ligne du bus à haut niveau de service de la ville d’Agadir, sur un linéaire de 15,5 km reliant le port d’Agadir au quartier de Tikiouine et aux zones industrielles avoisinantes, et desservant le quartier administratif de la ville. Le deuxième axe de ce programme, relatif au renforcement des infrastructures et au décongestionnement de la ville, porte notamment sur la réalisation de la première tranche de la voie de contournement Nord-Est d’une longueur de près de 25 km et reliant l’aéroport d’Agadir Al Massira au port commercial de la ville. Le troisième axe vise l’aménagement urbain de la zone touristique d’Agadir et le renforcement de son attractivité. Quant au quatrième axe, il concerne la préservation de l’environnement et l’aménagement des espaces verts de la ville. Le cinquième axe comporte trois volets ayant trait respectivement à la promotion de la chose religieuse, la protection et la valorisation du patrimoine de la ville, et la promotion culturelle. Le sixième et dernier axe du programme de développement urbain d’Agadir porte sur le renforcement des équipements sociaux de base et vise le parachèvement de la mise à niveau des quartiers sous-équipés.