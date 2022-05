© Copyright : Pxhere

Après un léger recul le 15 avril dernier, le prix des carburants à la pompe repart à la hausse ce jeudi 5 mai 2022. Le prix du diesel est repassé au-dessus de la barre des 14 dirhams dans certaines stations-services.

Après trois semaines de stagnation, le prix des carburants à la pompe augmente à nouveau, ce jeudi 5 mai 2022. Dans l’ensemble, le prix du litre de gasoil a connu une augmentation entre 33 et 37 centimes par rapport au mois d’avril en fonction des distributeurs.

Selon des données récupérés par Le360 auprès de la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants des stations de service au Maroc (FNPCGS), cette hausse concerne jusqu'ici trois stations-services: Afriquia (+0,33 DH/l), Winxo (+0,37 DH/l) et Vivo Energy (+0,37 DH/l). Le prix de l’essence a connu quant à lui une hausse entre 21 centimes et 35 centimes: Afriquia (+0,21 DH/l), Winxo (+0,35 DH/l) et Vivo Energy (+0,35 DH/l).

Les autres distributeurs ne tarderont pas à suivre et répercuter à leur tour la récente hausse du coût d’approvisionnement sur le marché international. Le cours du Brent est en hausse depuis quelques jours, pour atteindre 111,85 dollars le Baril ce jeudi 5 mai 2022. En parallèle, le cours du dollar poursuit sa hausse et franchit la barre des 10 dirhams pour un dollar.

Le prix du litre de gasoil affiché à Casablanca ce matin est de 13,63 dirhams dans les stations-services Afriquia, de 13,73 dirhams chez Shell, de 13,73 dirhams chez Total Energies ou encore de 14,05 dirhams chez Winxo, selon des données recueillies par Le360 auprès de plusieurs stations-services de la capitale économique.

Pour l’essence, le prix est de 13,96 dirhams dans les stations-services Afriquia, de 13,98 dirhams chez Shell, de 13,98 dirhams chez Total Energies et de 14,32 dirhams chez Winxo. Les prix affichés dans les autres villes du Royaume sont encore plus élevés à cause du coût du transport.