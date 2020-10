Mohamed Benchaâboun, ministre de l'Economie et des finances, lors d’une intervention au Parlement.

Un Conseil de gouvernement se tiendra demain, vendredi 16 octobre 2020, sous la présidence du chef du gouvernement, Saad-Eddine El Othmani, et sera consacré au projet de loi de finances 2021. Ce projet de loi sera présenté au Parlement le lundi 19 octobre.

Le PLF 2021 sera présenté devant les deux chambres du Parlement, le lundi 19 octobre à 18 heures, indique un communiqué commun des présidents des deux chambres.

Le PLF 2021 sera examiné en Conseil de gouvernement, ainsi que trois projets de décret l’accompagnant, demain vendredi.

Les projets de décret portent sur la délégation du pouvoir au ministre de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration en ce qui concerne les emprunts internes et le recours aux autres moyens de paiement et les financements étrangers, ajoute le communiqué.

Il s’agit aussi de la conclusion de contrats d'emprunts pour le remboursement de la dette extérieure et des accords de garantie des risques des taux d'intérêt et de change, conclut le document.

Rappelons que selon la loi organique des finances, le PLF doit être déposé au Parlement le 20 octobre de chaque année. Il est examiné et voté dans un délai de 58 jours.

Rappelons aussi qu’hier, mercredi 14 octobre, le roi Mohammed VI a présidé au Palais Royal de Rabat, un Conseil des ministres, consacré à l’examen des orientations générales du PLF 2021.