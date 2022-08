© Copyright : DR

Kiosque360. Vice-président et porte-parole du Mouvement des entreprises de France (Medef), Fabrice Le Saché a affirmé qu’il était «urgent de fluidifier les visas pour nos homologues d'affaires marocains». Cet article est une revue de presse tirée du quotidien L’Economiste.

«Il est indispensable et urgent de fluidifier et faciliter les visas pour nos homologues d’affaires marocains. Il n’y a pas de commerce sans circulation des personnes». La phrase est du vice-président et porte-parole du Mouvement des entreprises de France (Medef), Fabrice Le Saché, et elle a été partagée sur Twitter. «Le Maroc est un grand pays. Le dialogue entre nos secteurs privés est permanent. Il faut continuer à bâtir des projets communs. Très heureux qu’une délégation du patronat marocain soit présente à la REF 2022», a ajouté Le Saché.

«La déclaration du responsable français est intervenue lors de la Rencontre des Entrepreneurs de France (REF) qui se tient ces 29 et 30 août à Paris. Une délégation de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) participe à cet événement, qui annonce la rentrée du gouvernement, du MEDEF et du milieu des affaires dans l’Hexagone. La CGEM y participe chaque année en tant que partenaire du MEDEF», indique le quotidien L’Economiste dans son édition du mardi 30 août.

Cette revendication va dans le sens des demandes persistantes émanant du patronat marocain. En novembre dernier, le président de la CGEM avait insisté sur «la nécessité de lever certains obstacles tels que le durcissement que connaissent les procédures d’octroi de visas depuis le début de 2021». C’était à l’occasion de la visite au Maroc du ministre français chargé du commerce extérieur, Franck Rester.

Les consulats français au Royaume ont cependant maintenu une ligne dure sur ce registre et multiplié les refus, y compris pour les hommes d’affaires, les journalistes, les artistes, les sportifs et même les anciens ministres. A Alger, et face à de jeunes entrepreneurs, le président Emmanuel Macron a suggéré que la question des visas était à l’étude. De retour en France, il a même annoncé une visite prochaine au Maroc. D’aucuns y voient un signe d’allègement de ce qui est perçu comme une punition. Le temps nous en dira plus.