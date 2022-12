© Copyright : DR

Kiosque360. L’Agence nationale des ports lance la construction d’un nouveau terminal pétrolier à Agadir, un volet important d’un chantier colossal. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

L’Agence nationale des ports (ANP) a confié la campagne de reconnaissance géotechnique du nouveau poste pétrolier au port d’Agadir au Laboratoire public d’essais et d’études (LPEE). Ce projet entre dans le cadre de la construction d’un nouveau terminal pétrolier afin de répondre aux besoins futurs de la région Souss-Massa en matière d’hydrocarbures, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du lundi 5 décembre. Le marché est d’une valeur de 4 millions de dirhams.

«Deux concurrents, à savoir LPEE et Geotecnica Del Sur, avaient soumissionné à cet appel d’offres. Dans le détail, la campagne de reconnaissance devra être livrée, au maximum, au second trimestre de l’année 2023 puisque son délai global d’exécution a été fixé à 120 jours», lit-on dans le journal.

Depuis l’année 2007, l’ANP a mobilisé plus de 1,1 milliard de dirhams d’investissements au port d’Agadir. Cet effort a concerné le port de commerce à hauteur de 700 millions, en plus de 119 millions de dirhams pour la réalisation des ouvrages de protection. A cela s’ajoute une enveloppe de 75 millions de dirhams pour le port de pêche et 29 millions de dirhams pour le chantier naval.

Générant l’équivalent de 5,6 millions de tonnes de trafic commercial au titre de l’année 2021, dont 3,1 millions à l’import et 2, 4 millions à l’export, le complexe portuaire d’Agadir dispose d’un positionnement multifonctionnel figurant la stratégie portuaire à l’horizon 2030 et englobant à la fois le port de pêche, le port de commerce, le port de plaisance et l’industrie navale.

«Parmi les principaux projets achevés figure le terminal polyvalent», précise le quotidien. Ce projet a mobilisé 390 millions de dirhams dans l’objectif d’accompagner le développement industriel et logistique de la région tout en anticipant les besoins en infrastructures portuaires pour accompagner le développement futur du trafic et disposer d’un terminal polyvalent pouvant recevoir les bateaux de croisière et les navires militaires pour éviter les perturbations que ces derniers engendrent.

Par ailleurs, l’ANP travaille sur d’autres projets, notamment la réalisation d’un troisième accès qui sera construit dans le cadre de la rocade Nord-Est du Grand Agadir et ce dans le sillage du schéma de circulation du complexe portuaire d’Agadir. Elle travaille également sur l’amélioration de la performance logistique du port.