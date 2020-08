© Copyright : DR

Kiosque360. Le Réseau International pour le développement du Leadership des Femmes Dirigeantes WIMEN a récemment organisé, avec la Commission spéciale sur le modèle de développement (CMSD), un webinaire sous le thème: «Le leadership inclusif pour construire le Maroc de demain».

Les femmes ont un rôle central à jouer dans la construction du nouveau modèle de développement. Le contexte de crise a d’ailleurs démontré leur grande résilience et leurs capacités à gérer les contraintes professionnelles et familiales, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 5 août.

Dans la lutte contre la Covid-19, elles sont en première ligne et sont fortement sollicitées dans les secteurs comme la santé. Partant de là, le Réseau International pour le développement du Leadership des Femmes Dirigeantes WIMEN, «Women International Management & Executive Network», a récemment organisé, avec la Commission spéciale sur le modèle de développement (CMSD), un webinaire sous le thème: «Le leadership inclusif pour construire le Maroc de demain». Lors de cette conférence à distance, Wimen a fait part de ses propositions d’initiatives phares pour stimuler l’économie et impacter durablement la croissance.

Ainsi, 3 axes stratégiques pour porter le développement du Maroc ont été identifiés. Il s’agit de développer la gouvernance partagée dans les institutions politiques, organisations publiques et privées, d'accroître l’employabilité et l'entrepreneuriat (promotion de l’inclusion dans le monde rural et urbain) et de repenser le système éducatif (scolarisation, orientation). A l’issue de ces échanges, 7 recommandations essentielles, à soumettre à la CSMD, ont été donc retenues. Il s’agit de renforcer l’accès des femmes aux responsabilités, d'accroître la représentation des femmes dans les instances de décision, de définir le quota dans les organisations publiques et privées, d'instaurer l’égalité salariale et l’équité professionnelle. A cela s’ajoute l’Employabilité, l’Entrepreneuriat et la nécessité de repenser l’éducation.

Pour ce qui est du renforcement de l’accès des femmes aux responsabilités, le réseau Wimen recommande de revoir le modèle d’organisation du travail et le modèle de leadership en intégrant les nouvelles technologies. Il appelle à développer les réseaux féminins en interne et en externe de l’entreprise, à déconstruire les stéréotypes chez les femmes et les hommes et à articuler le temps de vie. Concernant le renforcement de la représentation des femmes dans les instances de décision, il est proposé de promouvoir la gouvernance partagée et la parité à travers les organisations patronales et les fédérations métiers, le label égalité et le développement d'un collectif: «le réseau de réseaux», qui regroupe plusieurs réseaux féminins et professionnels au niveau public et privé. Pour y parvenir, il est question de réviser l’arsenal législatif pour accompagner l’égalité professionnelle et la gouvernance.