© Copyright : DR

Kiosque360. Le Millennium Challenge Corporation se lance dans trois nouveaux projets industriels. Des appels à partenariat avec les entreprises privées ont été lancés. Fin des propositions, le 17 septembre prochain.

Trois nouveaux parcs industriels verront le jour à Had Soualem, Bouznika et Sahel Lakhyayta. L’espace total, de 140 hectares, sera pris en charge par le Millennium Challenge Corporation (MCC). L’Agence MCA-Morocco a d'ailleurs lancé un appel à partenariat qui concernera trois points, à savoir l’aménagement, le développement et la gestion de ces parcs, explique L’Economiste dans son édition du 7 septembre.

En cette période de crise sanitaire combinée à un essoufflement des offres d’emploi, ce projet de trois parcs industriels a pour objectif d’attirer de nouveaux investissements afin de développer les opportunités de carrière dans le secteur industriel. Les candidats ont jusqu’au 17 septembre pour proposer leur projet. Après quoi, les entreprises retenues signeront avec le gouvernement un partenariat s’étalant sur 30 ans pour Had Soualem et Sahel Lakhyayta et de 15 ans pour Bouznika.

"Par cet appel à partenariat, l’Agence MCA-Morocco invite les soumissionnaires potentiellement qualifiés et intéressés à soumettre leurs offres pour l’aménagement, le développement et la gestion des trois zones industrielles pilotes, selon un modèle de partenariat public-privé (PPP). Les soumissionnaires qualifiés et intéressés ont la possibilité de déposer leurs offres pour un, deux ou trois sites, selon leurs choix et capacités. Chaque site devra faire l’objet d’une offre distincte et séparée", détaille le quotidien économique.

Le rôle des parties publique/privée est bien défini. La première aura pour tâche de mobiliser l’assiette foncière assainie, ainsi que la prise en charge des autorisations et la mise à niveau des zones industrielles. La partie privée devra "s’acquitter du prix d’acquisition de l’assiette foncière et d’une somme forfaitaire (droits d’entrée)", précise L’Economiste. Elle sera aussi en charge de l’aménagement, de la commercialisation et de la gestion des zones industrielles.

Pour rappel, le 30 novembre 2015, le Maroc a mis en marche un second programme de coopération, Compact II, avec les Etats-Unis via Millennium Challenge Corporation (MCC), afin de booster le rendement du foncier.

Pour une période de cinq années, à partir du 30 juin 2017, le MCC a prévu une enveloppe budgétaire de 450 millions de dollars. Le gouvernement marocain, quant à lui, contribue à hauteur de 15% au minimum. Cet argent est affecté à deux grands projets: "Education et formation pour l’employabilité" et "Productivité du foncier", explique le journal.