Kiosque360. Après la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, les pronostics vont bon train, notamment avec un renforcement prévu des investissements américains.

C’est une nouvelle stratégie de repositionnement américaine sur le plan économique qui s’annonce, comme l'indique fièrement Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 14 décembre, suite à la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Le quotidien avertit déjà que les capitaux américains devraient se rapprocher de certains secteurs prioritaires.

L’une des cibles est la Bourse de Casablanca, appelée à jouer un rôle important avec des fonds d’investissement américains en quête de relais et de complémentarité avec d’autres sites boursiers sur le continent, comme l’assure le journal, qui enchaîne sur le projet inédit de production d’énergie éolienne à Dakhla, une ferme à haut technologie mise en place par un fonds américain pour alimenter des serveurs destinés à la cryptomonnaie. A travers son port également, Dakhla sera le point de connexions entre l’Afrique et le continent américain.

Autre sujet soulevé: le lien américano-marocain dans l’industrie militaire. En effet, pour le quotidien, déjà premier fournisseur d’armement pour le Maroc, les USA décident de jeter les bases d’une industrie militaire dans le Royaume. Aussi, le journal pronostique des projets dès 2021 dans… l’aéronautique, tout en rappelant que les deux pays ont signé, début octobre, un accord militaire sur un laps de temps d'une décennie.

Les relations stratégiques américano-marocaines ne datent d'ailleurs pas d’aujourd’hui, comme l’accord de libre-échange entre les deux Etats conclu en 2004 et entré en vigueur au 1er janvier 2006. Le quotidien en fait d'ailleurs mention, avant d’énumérer les atouts de cet accord comme une protection de la propriété intellectuelle, des instruments juridiques de garantie et de sécurité pour les investisseurs américains, des procédures ouvertes et des mesures de transparence, de moralisation et de concurrence dans la passation des marchés publics, ainsi qu’une protection du travail et de l’environnement assurées.