"Le Maroc est considéré comme étant l'un des rares pays en Afrique à avoir 22% de son PIB sous forme de revenus, tandis que la plupart des pays souffrent de difficultés financières", a souligné Kristalina Georgieva, DG du FMI lors d'une rencontre d'échange avec des étudiants de l'université Mohammed V, l'université Ibn Tofail et l'Université internationale de Rabat (UIR).

Mme Georgieva a outre relevé que "le royaume est un pays qui a bien avancé grâce aux différentes réformes entreprises", ajoutant "qu'il peut représenter une source d'inspiration pour les autres pays".

Au sein du FMI, "nous voulons être les partenaires du Maroc et accompagner la réforme de l'administration et du système fiscal pour nous assurer que les dépenses publiques répondent aux aspirations des citoyens marocains", a souligné la cheffe de l'institution financière internationale, qui effectue une visite de travail au Maroc du 17 au 20 février courant.

Évoquant la conjoncture économique internationale, Mme Georgieva a fait remarquer que l'année dernière a été la plus lente de toute l'histoire de l'humanité à cause des contraintes liées au commerce international et à l'incertitude au niveau des investissements, faisant observer que l'économie mondiale connaît actuellement une meilleure croissance en dépit des problèmes climatiques et géopolitiques.