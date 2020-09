© Copyright : DR

Le Maroc est plus que jamais le premier fournisseur du marché espagnol des fruits et légumes, avec une part de 33% du total des achats de ces produits par l’Espagne.

Les importations espagnoles de fruits et légumes frais en provenance du Maroc au premier semestre de 2020 se sont élevées à 548 millions d'euros (soit près de 6 milliards de dirhams), en hausse de 18% par rapport à la même période de l’année dernière, indique la Fédération espagnole des associations de producteurs-exportateurs de fruits et légumes (FEPEX).



Le Maroc renforce ainsi sa position de premier fournisseur du marché espagnol des fruits et légumes frais, avec près de la moitié (47%) du total des importations espagnoles en provenance de pays tiers (tous les pays hors de l’Union européenne), et 33% du total acheté par l'Espagne au premier semestre.

En volume, les importations marocaines se sont élevées à 358.329 tonnes de janvier à juin 2020, en hausse de 25% de plus, soit 38% des importations issues des pays tiers.



L'évolution des importations espagnoles de fruits et légumes en provenance du Maroc s'est caractérisée par une croissance constante et forte. Au cours des cinq dernières années, les importations sont passées de 236.775 tonnes en 2015 à 430.299 tonnes en 2019, soit une hausse de 82%. En valeur, et sur la même période de comparaison, elles sont passées de 352 millions d'euros à 682 millions d'euros, soit une croissance de 94%.

La croissance des importations marocaines se vérifie également sur le marché communautaire. En 2019, l’UE a importé 1,4 million de tonnes de fruits et légumes du Maroc, 4% de plus qu'en 2018 et 40% de plus qu'au cours des cinq dernières années.

En valeur, les achats au Maroc se sont élevés à 1,805 milliard d'euros. C'est 3% de plus qu'en 2018 et 42% de plus qu'en 2015.