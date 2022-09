Les Marocains sont prêts en tant que citoyens par leurs habitudes et attachement à leur pays, à consommer marocain et à encourager leur pays.

Kiosque360. Plus qu’une solution de repli à cause du Covid-19, le made in Morocco s’inscrit comme une tendance sur la durée, créatrice d’emplois et suscitant l’adhésion de clients désormais fidèles. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

«Le made in Morocco n’a jamais été aussi fort que pendant la période de crise sanitaire avec des projets, des investissements, un engouement et une innovation extrêmement intéressante». La phrase est du ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Participant à un panel à Casablanca sous le thème «De la marque Maroc au Made in Morocco», organisé dans le cadre de la cinquième édition «des Impériales 2022», placée sous le signe «Morocco Tomorrow», Mezzour a relevé qu’aujourd’hui, à titre d’exemple, «le Maroc dispose, grâce à la banque de projets lancée au début de la crise sanitaire, de plus de 1.000 projets concrets qui visent à créer plus de 260.000 emplois directs et indirects, notant que cela montre l'attractivité du Maroc», rapporte Les Inspirations Eco dans son édition du 22 septembre.

Le Maroc suit son chemin et le Made in Morocco est aujourd’hui reconnu mondialement et au niveau national, vu que 79% des Marocains préfèrent le produit national à celui importé. Un récent sondage réalisé par le groupe Sunergia le confirme. Il affirme que seulement 20% des personnes sondées préfèrent les produits importés. Cette étude se base sur six catégories de produits et évalue la qualité des entreprises marocaines en comparaison aux sociétés étrangères, explique le journal.

Le sondage relève ainsi que les entreprises locales d’alimentation et de boissons dominent leurs concurrentes étrangères. Il en veut pour preuve que 79% des personnes sondées préfèrent la qualité des produits locaux aux autres produits fabriqués par les sociétés étrangères.

Le chemin reste cependant long, et cette adhésion générale n’est pas partagée par les personnes âgées entre 25 et 34 ans. Ces dernières estiment que la qualité des produits étrangers est supérieure à celle proposée par les produits locaux. Cela s’explique, selon le journal, par la connectivité des jeunes et leur suivi des tendances digitales.

Certains secteurs restent également sous dominante étrangère. Les Marocains privilégient les entreprises étrangères de beauté et de luxe. En effet, 45% des personnes sondées par Sunergia préfèrent les produits développés par ces entreprises, contre seulement 39% de personnes favorables aux produits locaux.