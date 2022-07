© Copyright : DR

Kiosque360. Dans son récent point de conjoncture, le HCP table sur une croissance économique de +0,8% au troisième trimestre 2022. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Le Haut-commissariat au Plan (HCP) donne ses perspectives de croissance au troisième trimestre 2022 dans son récent point de conjoncture. Résultat: il prévoit une hausse de 0,8%, en variation annuelle, au lieu de +8,7% au même trimestre 2021, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 07 juillet.

Dans sa publication, le HCP décrit une situation économique dont les perspectives de croissance «resteraient entachées de fortes incertitudes» en raison de l’évolution de l’inflation mondiale, du conflit en Ukraine, de la situation sanitaire ou encore de «l’impact du resserrement des politiques monétaires sur l’investissement et la consommation».

Pour le HCP, «dans ce contexte, la demande mondiale adressée au Maroc augmenterait de 4,2%, en variation annuelle, au lieu de +7,3% lors de la même période une année auparavant». Quant à la demande intérieure nationale, elle resterait modérée, autour de 1,6% contre 8% à la même période un an plus tôt, marquée notamment par la poursuite du ralentissement de la consommation des ménages et de l’investissement, comme l’explique le journal.

Le Haut-commissariat au Plan indique également une augmentation de la valeur ajoutée hors agriculture au deuxième trimestre 2022, attribuable pour l’essentiel «au secteur tertiaire, notamment les services publics et le tourisme», et à un repli de 14,1% de l’activité agricole. La croissance économique devrait se situer à 0,9% au deuxième trimestre après 0,3% au premier trimestre de l’année. La raison de cette hausse? La progression de 3,6% de la valeur ajoutée hors agriculture. S’agissant de la valeur ajoutée agricole, le HCP parle de contraction au rythme de 16,1%. A fin mai 2022, le cumul pluviométrique a enregistré une réduction de 32% par rapport à une année normale, entraînant une baisse de 17,1% de la production végétale.