Ce rapport sur la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) d'Attijari Wafabank présente la démarche engagée du groupe afin d'améliorer sa contribution sociétale et ses pratiques au quotidien, et décrit aussi ses avancées au cours de l'année 2019.

Attijariwafa bank est ainsi devenue la première banque en Afrique et de la zone MENA à avoir été accréditée par le prestigieux Green Climate Fund des Nations-Unies, ce qui a renforcé sa position d’acteur de premier plan de la finance durable sur le continent, souligne, dans un communiqué, l’institution que préside Mohamed El Kettani.

En plus de l’ouverture de nouveaux centres Dar Al Moukawil et l’élargissement de son offre destinée à une cible de clients longtemps restés en marge du système bancaire, le soutien financier permanent du groupe envers les TPME et les porteurs de projets en ont fait le premier financeur de l’économie, explique le groupe bancaire dans ce communiqué.



De même, sa démarche d’achats responsables, avec 89% de TPME parmi ses fournisseurs, et des délais de règlement de l’ordre de 8 jours en moyenne, complète sa dimension citoyenne, précise Attijari Wafabank.

En plus de respecter les exigences de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) en ce qui concerne le reporting extra-financier pour les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne, ce rapport s’appuie sur les standards internationaux en ce qui concerne de reporting extra-financier GRI (Global Reporting Initiative), conclut le communiqué du groupe bancaire.