Kiosque360. Industrie du futur 4.0 et ses nouveaux marchés, ce sont les ambitions du Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (Gimas) qui a tenu son assemblée générale annuelle le 15 décembre dernier. Explications.

"Sauvegarder ce que nous avons mis 20 ans à construire, et continuer à développer le secteur", c’est le mot d’ordre de Karim Cheikh, président du Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (Gimas), lors de la tenue de son assemblée générale annuelle, organisée le 15 décembre 2020.

Aussi, depuis le déclenchement de la crise, un comité de suivi a été mis en place par cette entité, dévoilant de nouvelles orientations stratégiques. Ainsi, le Gimas mise sur la décarbonation, la digitalisation, l’industrie 4.0 et la conquête de nouveaux marchés, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 21 décembre.

Concrètement, le Groupement souhaite accompagner les entreprises marocaines de l’aéronautique à "décarboner" leur production, à travers la réalisation d’un état des lieux au Maroc accompagné d’un benchmark auprès de pays modèles, tel que le détaille le quotidien, précisant que l’élaboration des recommandations stratégiques se fera en partage avec le département de tutelle.

Autres annonces: la création d’une Commission ad hoc pour l’ensemble des industriels et le lancement du programme "Le Maroc Aéronautique 4.0" décliné en trois phases dont la première concerne l’élaboration d’un projet d’accompagnement industrie du futur 4.0 pratique et différencié par un projet "Scalable", en fonction des enjeux des entreprises.

Pour miser sur de nouveaux marchés, le Gimas a également présenté un plan de communication vers l’Allemagne, l’Angleterre et le Canada, et annonce déjà sa participation à plusieurs salons internationaux, comme le Digital Aerospace Meetings Morocc, évènement à 100% digital, organisé en partenariat avec l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (Amdie) et ABE «Advanced Business Events».