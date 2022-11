© Copyright : Le360

Le gestionnaire de fonds d’investissement dédié au continent africain, Amethis, annonce ce vendredi 25 novembre 2022 sa sortie du capital de CFG Bank. La cession des actions détenues par Amethis a été effectuée majoritairement en faveur des actionnaires actuels de la banque.

Cinq ans après sa prise de participation dans CFG Bank, le gestionnaire de fonds d’investissement Amethis annonce, ce vendredi 25 novembre 2022, sa sortie du capital de la banque d'affaires marocaine.

«En 2018, Amethis a investi dans CFG Bank pour l’accompagner dans sa nouvelle phase de développement et en particulier, dans l’expansion de son activité de banque commerciale. Près de cinq ans après son investissement, la sortie programmée d’Amethis du capital de CFG Bank a été réalisée avec succès cette semaine, en ligne avec l’échéance du fonds investi», indique CFG Bank et Amethis dans un communiqué.

La cession des actions détenues par Amethis a été majoritairement effectuée en faveur des actionnaires actuels de CFG Bank, témoignant ainsi de leur confiance dans les perspectives de croissance de la banque.

«L’entrée d’Amethis dans le capital de CFG Bank est intervenue dans une période cruciale de notre développement, nous permettant de bénéficier d’un accompagnement et d’une expertise de premiers plans sur le secteur bancaire en Afrique et au Maroc. Nous avons trouvé chez Amethis une qualité d’investisseurs de haut niveau, avec des administrateurs experts, engagés et d’un bon soutien pour nous accompagner durant cette phase de croissance», indiquent Souad Benbachir et Younes Benjelloun, directeurs généraux de CFG Bank.

«C’est une nouvelle réalisation pour Amethis au Maroc, qui reste au cœur de notre cible et qui continue de démontrer la qualité de son secteur privé ainsi que le rôle que peuvent y jouer les fonds de Private Equity. Accompagner et soutenir CFG Bank dans sa transition vers un modèle de banque universelle est une réussite dont nous sommes fiers. Nous souhaitons une bonne continuation à son équipe dirigeante que nous félicitons pour tout ce qui a déjà été réalisé», indiquent, cités par le communiqué, Luc Rigouzzo et Laurent Demey, associés gérants d’Amethis.

CFG Bank compte aujourd’hui un réseau de 17 agences et 86 GAB intelligents, et des encours de près de 7,3 milliards de dirhams de crédits distribués et 9,6 milliards de dirhams de dépôts collectés. CFG Bank a également renforcé sa présence sur ses activités historiques à travers l’acquisition de REIM Partners, leader dans la gestion d’actifs immobiliers locatifs qui gère notamment Aradei, avec un portefeuille d’actifs sous gestion de plus de 4,5 milliards de dirhams.