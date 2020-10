© Copyright : DR

Kiosque360. Opérationnel dans les prochaines semaines, le Fonds Mohammed VI pour l’investissement jouera un rôle central dans la relance économique.

A l’heure de la présentation du projet de loi de Finances 2021 (PLF 2021), un chantier important est mis en avant: le Fonds Mohammed VI pour l’investissement. Opérationnel dans les quelques prochaines semaines comme l’a promis le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, Mohamed Benchaâboun, il est appelé à jouer un rôle pivot dans la relance économique. Il sera doté de la personnalité morale et des structures managériales adéquates, conformément aux Hautes directives royales, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 21 octobre, précisant qu’en application des Hautes directives royales, les orientations stratégiques du PLF 2021 ont été définies, avec à leur tête l’accélération du plan de la relance de l’économie nationale.

Sa mission? Le Fonds Mohammed VI pour l’investissement interviendra à la fois d’une manière directe, en finançant des projets d’investissement moyennant des partenariats public-privé, et de manière indirecte à travers le renforcement des fonds propres des entreprises pour les booster er les développer.

Son champ d’intervention? Il est assez large puisqu’il se focalisera aussi sur les fonds sectoriels spécialisés qui lui sont affiliés, selon des domaines prioritaires, comme l’indique le journal. Parmi eux, la restructuration industrielle, l’innovation et les secteurs prometteurs, les petites et moyennes entreprises (PME), les infrastructures, l’agriculture et le tourisme. Les critères de sélection des projets reposeront principalement sur l’impact sur l’emploi, comme l’a précisé le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, tout en accordant une attention particulière au renforcement de la préférence nationale.