© Copyright : khalil Essalak / Le360

Le fonds Mohammed VI pour l’investissement devrait être opérationnel au cours des prochaines semaines, assure la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui. De potentiels investisseurs institutionnels internationaux ont été identifiés.

Une semaine après la nomination par le roi Mohammed VI de Mohamed Benchaâboun à la tête du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, a annoncé ce mardi 25 octobre 2022, lors d’un point de presse tenu à Rabat, l’opérationnalisation du fonds dans les prochaines semaines.

«Nous sommes très heureux que le fonds Mohammed VI puisse être opérationnalisé dans les prochaines semaines. Nous avons discuté avec l’ensemble des institutionnels marocains, pour leur expliquer la vision, la structuration du fonds et pour recueillir leurs attentes par rapport à son fonctionnement», a indiqué la ministre de l’Economie.

Selon Nadia Fettah Alaoui, plusieurs interrogations sur la gouvernance du fonds ont été soulevées lors de ces échanges, notamment de la part des institutionnels internationaux qui demandent des garanties sur les choix d’investissement et l’exécution du fonds.

«Nous n’avons pas encore consulté les investisseurs privés internationaux, mais nous avons pu discuter avec les institutionnels internationaux qui sont nos partenaires et qui connaissent notre économie et notre réforme et qui nous ont assuré, à chaque fois que le Maroc en avait besoin, leur appui», souligne-t-elle.

Et d’ajouter: «Ces acteurs investissent déjà au Maroc via d'autres fonds, mais à moindre échelle. Ils connaissent notre discipline et notre rigueur de gestion et nous ont assuré que ce projet les intéresse».

Selon la ministre de l’Economie, la vision du fonds Mohammed VI se rapproche de celle du fonds souverain d'investissement multisectoriel Ithmar Capital, lancé en 2016. Les missions du fonds Mohammed VI devraient ainsi être dévoilées durant les prochaines semaines suite à des réunions entre les responsables d’Ithmar et Mohamed Benchaâboun.

A noter que le fonds Mohammed VI sera doté d’une enveloppe de 45 milliards de dirhams, dont 15 milliards issus du budget général de l'Etat et 30 milliards auprès d'investisseurs institutionnels, nationaux et internationaux.