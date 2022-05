© Copyright : DR

Le foncier industriel se dote d’une nouvelle plateforme électronique, rapporte L’Economiste dans sa livraison du 18 mai. Le quotidien souligne qu’il s’agit d’un système d’information qui centralise l’ensemble des données sur les zones industrielles aménagées à travers l’intégralité du territoire national. Cette plateforme, qui a été réalisée avec l’appui des aménageurs et gestionnaires de parcs industriels, a pour objectif de présenter en temps réel des informations claires, précises, actualisées et exhaustives aux investisseurs marocains et étrangers.

Le quotidien précise que l’enjeu est d’éclairer la prise de décision des différents acteurs et utilisateurs des zones industrielles, notamment les industriels, les investisseurs potentiels, les entreprises, les institutions publiques, en termes de planification, de prise de décision, de projets de développement, de gestion…

Cette nouvelle plateforme électronique permettra au ministère de l’Industrie et du commerce de promouvoir l’attractivité du foncier industriel national, de renforcer sa compétitivité internationale et d’accompagner les investisseurs potentiels dans la concrétisation de leurs projets. «Le département de tutelle sera doté d’un outil de suivi permanent et d’analyse prospective de l’évolution du foncier industriel. Ce qui facilitera la prise de décision, les projections et l’élaboration de plans d’actions, notamment en matière de planification et de gestion des infrastructures industrielles», explique L’Economiste.

En plus de la contribution du ministère de l’Industrie et celui de la Transition énergétique, le développement et l’implémentation de cette plateforme sont le fruit de la convergence de deux programmes de coopération: le Compact II de l’Agence Millennium Challenge Corporation (MCA-Morocco) et le partenariat pays PCP (Partnership Country Programme) de l’ONUDI.

La plateforme vient aussi apporter des informations en temps réel, notamment des caractéristiques techniques, l’offre en foncier, la localisation des sites, les services offerts, les commodités, la tarification commerciale des lots... Cela permet aux investisseurs de trouver l’offre qui répond exactement à leurs besoins, dans des délais courts.