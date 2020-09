© Copyright : DR

Le déficit budgétaire s’est établi à 46,5 MMDH à fin août 2020, contre 30,7 MMDH à la même période de l’année passée. C’est ce qu’on peut lire dans les colonnes du quotidien Aujourd’hui le Maroc, dans son édition du 14 septembre. «Par rapport au mois de juillet, ce déficit est en augmentation de 4,6 MMDH, dont 3,9 MMDH correspondent aux dépenses d’investissement du mois de juin», détaille le quotidien.

«Si l’on exclut l’excédent enregistré par le Fonds spécial de gestion de la pandémie de Covid-19, le déficit s’élève à près de 55,5 MMDH, en aggravation de près de 24,8 MMDH par rapport à la même période de l’année 2019», peut-on relever de la situation des charges et ressources du Trésor (STCR) communiquée par le ministère des Finances et de la réforme de l’administration.

A fin août 2020, cette situation fait état des évolutions constatées dans un contexte marqué par des signes de reprise d’activité pour certains secteurs et l’apparition de tensions dans d’autres. La situation des charges et des ressources traduit l’impact des mesures adoptées par le Comité de veille économique pour endiguer les effets socioéconomiques de la pandémie de Covid-19.

«Cet impact, qui est perceptible au niveau aussi bien des recettes que des dépenses a pu être atténué grâce aux ressources mobilisées dans le cadre du Fonds spécial de gestion de la pandémie de Covid-19, lesquelles ont atteint près de 33,7 MMDH contre des dépenses de 24,7 MMDH», explique le ministère dans son document. Il en ressort une baisse en août de la reprise des recettes fiscales, entamée depuis le mois de juin.

Du côté des recettes fiscales, leur taux de réalisation atteint 68,2%. Il s’avère qu’après une amélioration des recouvrements au mois de juillet (14,6 MMDH contre 11 MMDH en moyenne entre avril et juin), les réalisations du mois d’août (12,3 MMDH) enregistrent une baisse des principaux impôts à l’exception de la TVA. Dans le même sens, les recettes tirées de l’IS se sont établies au même niveau constaté à fin août 2019, soit près de 28 MMDH. Elles ont enregistré un taux de réalisation de 65,3%, sachant que cet impôt est essentiellement fondé sur les résultats de 2019.

Au seul mois d’août, une recette de 0,8 MMDH a été enregistrée après 1,8 MMDH en juillet et 1,1 MMDH comme moyenne mensuelle entre avril et juin. Concernant les recettes au titre de l’IR, elles affichent un taux de réalisation de 69,2% et un fléchissement de 6,4% (-1,9 MMDH). Le seul mois d’août a enregistré une recette de près de 3 MMDH, après 3,5 MMDH en juillet et une moyenne mensuelle de 3,1 MMDH durant la période d'avril à juin.