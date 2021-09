© Copyright : DR

Kiosque360. Les finances publiques s'améliorent. Le déficit du Trésor s'est résorbé en août de 3 milliards de dirhams comparativement à la même période de l’année dernière.

Le besoin du Trésor se réduit en août. Dans son édition du 14 septembre, Les Inspirations ÉCO rapporte que "le déficit budgétaire s’allège de 3 milliards de dirhams " tenant compte d'une situation des charges et ressources du Trésor faisant ressortir un solde négatif de 40,6 milliards de dirhams.

Le quotidien qui se base sur les dernières statistiques de la Trésorerie générale du royaume (TGR), relève que ce déficit tient compte d'un solde positif de 11,1 milliards de dirhams dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l'État gérés de manière autonome (SEGMA). Il pense que "le besoin aurait pu être davantage résorbé sans la hausse plus des dépenses ordinaires émises (+7,1%) que celle des recettes ordinaires brutes de (+4,4% à 167,5 milliards de dirhams) qui dégagent un solde ordinaire négatif de 7,2 millairds de dirhqms". "les dépenses émises au titre du budget général ont progressé de 1,4% à 249,3 milliards de dirhams suite à l’effet combiné de la poussée (+7,7%) des dépenses de fonctionnement, conjuguée à la diminution de 0,4% des dépenses d'investissement et de 11,8% des charges de la dette budgétisée".

Les Inspirations ÉCO constate par ailleurs un solde positif de 10,4 milliards de dirhams au niveau des comptes spéciaux du trésor (CST). Même chose pour les services de l’État gérés de manière autonome dont les recettes ont augmenté de 30,6% à 1,468 milliard de dirham, alors que les dépenses ont reculé de 4% à 824 millions de dirhams.

Les recettes douanières ne sont pas en reste. Elles se sont, comme l'indique le quotidien, "établies à près de 45,79 milliards de dirhams à fin août 2021, bondissant de 26,6% par rapport à leur niveau à fin août 2020". Elles ont "profité des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 60 millions de dirhams à fin août 2021 contre 66 millions de dirhams un an auparavant". Le journal rappelle la diminution de 5,3% des droits de douane entre fin août 2020 et fin août 2019.

Au niveau de la TVA à l’importation, le quotidien parle d'une augmentation de 25,6% de ses recettes nettes à 27,36 miliards de dirhams. "Parallèlement, les remboursements ont été ralentis passant à 4 millions de dirhams à fin août 2021 contre 10 milions un an auparavant". Les Inspirations ÉCO conclut par les recettes nettes de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, qui ont progressé atteignant 10,882 milliards de dirhams à fin août 2021, contre 8,703 milliards une année auparavant.