Kiosque360. Le déficit budgétaire atteint 41,7 milliards de dirhams, soit le même niveau que les arriérés de paiement TVA.

Légère atténuation du déficit budgétaire. Dans son édition du jour, L’Economiste rapporte qu’il a terminé l'année 2019 à 3,6% du PIB, contre 3,8% une année auparavant. C’est l’équivalent en valeur d’un besoin de 41,7 milliards de dirhams, soit «pratiquement le même niveau que les arriérés de remboursement TVA: 41,2 milliards de dirhams à fin décembre. Le déficit serait, en quelque sorte, piloté par les arriérés de crédits de TVA aux entreprises», constate le journal qui relève que la Trésorerie générale du Royaume (TGR) évoque un déficit de 46,7 milliards de dirhams.

Cette situation est expliquée par deux approches différentes. La première, celle des Finances, consiste à prendre en compte les transactions économiques réalisées au cours d’une période budgétaire en décrivant, en termes de flux, les recettes et dépenses ordinaires, les dépenses d’investissement, le déficit budgétaire, le besoin de financement et les financements mobilisés pour la couverture de ce besoin. Celle produite par la TGR a «un caractère fondamentalement comptable».



Ainsi, les recettes ordinaires, qui ont atteint 249,9 milliards de dirhams en hausse de 7,2%, sont marquées par une baisse des recettes de l'IS, de l'IR, de la taxe urbaine et d'habitation, ainsi que des autres impôts directs. La contribution de solidarité sur les bénéfices a rapporté plus de 2 milliards de dirhams, affirme le journal qui souligne que les recettes de l'impôt sur les sociétés restent concentrées sur moins de 1% des entreprises qui assurent 80% de la recette. Pour ce qui est des dépenses globales, elles sont en hausse de 6,1%. Cette hausse résulte, comme le souligne L'Economiste, de l’accroissement des dépenses en biens et services de 12,3 milliards de dirhams et des dépenses du personnel de 5,2 milliards de dirhams. La compensation a, en revanche, reculé de 1,6 milliard de dirhams, tandis que l'investissement a atteint 70,4 milliards de dirhams. Pour ce qui est du taux de réalisation de l'investissement par rapport aux prévision de la loi des Finances 2019, il ressort à 96% pour la TGR, alors qu'il atteint 122,2% pour le ministère des Finances. Ce dernier se base sur les prévisions d'émission et non les crédits ouverts.