Kiosque360. L'impact de la pandémie de coronavirus affecte lourdement la dette du Trésor. Son encours devrait, selon les estimations, passer de 65% du PIB en 2019 à 76,1%.

On savait que le gouvernement allait laisser filer le déficit budgétaire pour faire face aux effets de la pandémie et pour relancer l'économie. Dans son édition du jour, L’Economiste rapporte que "l'encours de la dette du Trésor, qui était à 748 milliards de dirhams à fin 2019, va exploser suite aux dépenses exceptionnelles engagées pour aider les ménages et les entreprises à faire face aux conséquences du coronavirus. Il affirme qu'elle devrait passer à 76,1% du PIB en 2020, selon les prévisions de Bank Al-Maghrib, après une stabilisation autour de 65% du PIB au cours des quatre dernières années. "Le choc du coronavirus sur la dette représenterait plus de 11 points de PIB", conclut le quotidien tout en précisant que cette amplitude s'explique aussi par la chute prévue du PIB de l'ordre de 6% en 2020.

Pour relativiser, le journal avance que "tant que les taux d'intérêts restent à leur niveau actuel, le niveau de la dette ne suscite pas de réelles inquiétudes". Au point que le Trésor pourra à court terme renforcer les levées en devises, particulièrement après la réussite de sa récente sortie à l'international. Pour L'Economiste, "le recours à la dette extérieure éviterait aussi de faire pression sur les taux domestiques afin de permettre aux entreprises de se financer à des taux compétitifs étant donné que leurs emprunts sont tarifés sur la base des taux des bons du Trésor".