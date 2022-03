© Copyright : DR

Kiosque360. Mercredi 23 mars 2022, le gouvernement a donné le coup d’envoi aux mesures de soutien exceptionnel destinées aux professionnels du secteur du transport routier. Ce dispositif concerne 180.000 véhicules. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Annoncé lors du Conseil de gouvernement du 10 mars 2022, le processus de soutien exceptionnel aux professionnels du secteur du transport routier vient d’être officiellement lancé par le gouvernement mercredi 23 mars. Ce dispositif est un soutien financier mis en place afin d’atténuer la hausse des prix du carburant au Maroc, hausse engendrée par la flambée des prix au niveau international, comme le rapporte Aujourd’hui le Marocdans son édition de ce 24 mars.

Au total, 180.000 véhicules sont concernés. Pour obtenir cette aide, les transporteurs routiers doivent s’inscrire sur la plateforme https://mouakaba. transport.gov.ma (les inscriptions sont ouvertes depuis mercredi 23 mars). Et c’est à partir de la première semaine du mois d’avril 2022 qu’ils pourront en bénéficier.

Le montant du soutien financier dépend de la catégorie du transport. Ainsi, pour les professionnels du transport public de voyageurs, une subvention de 2.200 dirhams sera versée aux grands taxis, 1.600 dirhams aux petits taxis, 1.800 dihams aux véhicules de transport mixte en milieu rural, 7.000 dirhams aux autocars inter-villes et 6.200 dirhams aux autobus.

Pour le transport touristique, un soutien financier de 2.800 dirhams sera accordé aux autocars de 1ère série, 1.400 dirhams aux minibus de 2ème série et 1.000 dirhams aux véhicules de 3 ème série (TGR/TLS).

Côté professionnels du transport de marchandises pour compte d’autrui, un soutien financier de 1.000 dirhams sera alloué aux véhicules de dépannage, 2.600 dirhams pour les camions dont le PTAC est > 3,5 tonnes et < 14 tonnes, 3.400 dirhams pour les camions dont le PTAC est compris entre 14 et 19 tonnes, et 4.200 dirhams pour les camions dont le PTAC est > 19 tonnes, ainsi que 6.000 dirhams au profit des tracteurs routiers, comme le relaie le journal.

Quant au transport de personnel et au transport scolaire, les professionnels du transport de personnel pour compte d’autrui auront une aide financière de 1.200 DH/ véhicule et de 1.000 DH/ véhicule affecté au transport scolaire pour compte d’autrui.