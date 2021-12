© Copyright : DR

Kiosque360. Neuf conventions de partenariat ont été signés par l’Anapec avec des acteurs du privé. A la clé 6.000 emplois à créer et 1.200 auto-entrepreneurs à accompagner. Cet article est une revue de presse du journal Les Inspirations ÉCO.

L’Agence nationale de la promotion de l’emploi et des compétences (Anapec) passe à l’étape supérieure. Dans son édition du 16 décembre, Les Inspirations ÉCO annonce la signature de 9 conventions avec des acteurs du privé.

Parmi ces accords, deux ont été conclus avec la Fédération marocaine de l’externalisation des services (FMES) et la Fédération nationale de l’agroalimentaire (FENAGRI). "Le premier porte sur l'accompagnement des membres de la fédération pour satisfaire leurs besoins en ressources humaines, tandis que le deuxième a pour objectif de répondre aux besoins en RH à travers l’accompagnement dans le recrutement et la formation au profit des entreprises membres, et grâce à une plateforme intégrée de la fédération", rapporte le quotidien.

L’Anapec a également signé des conventions avec Peugeot Citroën Automobiles Maroc (PCAM), Sumitomo Electric Group, Groupe Akwa ainsi que Lydec et Managem.

Il y a aussi le partenariat avec Ecart Services Morocco (Jumia.ma), qui s’articule autour de l’insertion économique par l’information, l’orientation, la formation et l’accompagnement dans le recrutement, en plus de la promotion de l’entrepreneuriat à travers des caravanes régionales. La Fondation marocaine de l’éducation pour l’emploi (EFE-Maroc) a eu, à son tour, droit à son partenariat.

Le quotidien note que "ces conventions visent à employer 6.000 persoones, issus de différentes régions du pays, aussi bien dans les secteurs des services que ceux de l’industrie".