Kiosque360. Surprise pour les professionnels du tourisme, qui ont appris la nouvelle de l’amnistie sur la taxe de promotion touristique décidée par le gouvernement pour relancer le secteur.

L’Etat fait une fleur aux opérateurs touristiques… Le gouvernement vient d’annuler la taxe de production touristique pour 2020 et les années précédentes. Sauf que cette décision ne plaît pas aux établissements déjà à jour avec cette taxe, rapporte L’Economiste dans son édition du jour. Le journal précise que cet impôt, facturé au client et encaissé par les établissements touristiques pour le compte de l’ONMT, est fixé par personne et par nuitée en fonction de la catégorie de l’établissement. Selon le quotidien, il est de 15 dirhams pour les hôtels classés dans la catégorie luxe et de 11 dirhams pour les 5 étoiles et les maisons d’hôtes de première catégorie. Pour les hôtels 4 étoiles et les maisons d’hôtes de deuxième catégorie, la taxe est de 8 dirhams.



Si L’Economiste estime que l’amnistie s'explique compte tenu de la crise en cette année 2020, il la juge injustifiable pour les années précédentes, étant donné qu’elle a déjà été appliquée au client. Le journal révèle même que certains, «pour minorer la base de la taxe de promotion touristique et de l’impôt, sous-déclarent les nuitées». De quoi, selon lui, biaiser les statistiques nationales en matière d’arrivées et de nuitées.



Le quotidien explique cette amnistie par «une difficulté administrative pour collecter cet impôt». Et d’ajouter que cette exonération «arrange ceux qui ne s’en acquittent pas». Au lieu de cette amnistie, les professionnels, soutient L’Economiste, auraient préféré un changement du mode de calcul de cette taxe et de celui de la taxe de séjour communale sur la base du chiffre d’affaires mensuel de l’établissement, au lieu de la nuitée.