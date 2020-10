Lors de la cérémonie de signature du Mémorandum d'entente entre l’AMDIE et la Chambre allemande de commerce et d'industrie au Maroc

L’AMDIE et l’AHK Maroc viennent de signer un mémorandum d’entente visant à renforcer la coopération marocco-allemande en matière de développement des investissements en provenance d’Allemagne vers le Maroc, notamment dans les secteurs de l’automobile et de l’agro-industrie.

Les deux institutions conjuguent leurs efforts et expertises respectives pour définir de nouveaux axes de coopération en matière de développement des investissements en provenance d’Allemagne vers le Maroc, notamment dans les secteurs de l’automobile et de l’agro-industrie ainsi que la promotion des exportations marocaines dans ces secteurs auprès du marché allemand, soulignent l'AMDIE dans un communiqué.

Cette nouvelle collaboration vise à assurer l’organisation et/ou la participation du Maroc à des salons spécialisés en Allemagne, webinaires, matchmaking entre entreprises allemandes et marocaines ainsi que le développement d’outils de promotion adaptés au marché allemand.

«Le Maroc, grâce à la stratégie et aux hautes orientations royales, constitue aujourd’hui un réel relais de croissance pour les entreprises internationales et allemandes dans un contexte particulier de relance économique post Covid», explique Hicham Boudraa, directeur général par intérim de l’AMDIE.

Et d’ajouter: «en alliant notre expertise avec celle de la Chambre allemande de commerce et d’industrie au Maroc (AHK), nous nous engageons avec un partenaire à l’expérience probante en matière d’accompagnement des investisseurs marocains et allemands, pour explorer au mieux les opportunités d’affaires qui existent entre nos deux pays».

«Grâce à des conditions favorables en faveur des entreprises, une infrastructure de pointe et des capacités de production compétitives sur le plan international, le Maroc est un marché et un pôle d'investissement attractif pour l'économie allemande. L'industrialisation croissante offre des perspectives prometteuses pour une coopération adaptée, fondée sur des partenariats; en particulier dans les secteurs de haute technicité, comme l'industrie automobile et l'industrie alimentaire», explique pour sa part Andreas Wenzel, directeur général de la Chambre allemande de commerce et d'industrie au Maroc.

Ce mémorandum d’entente s’inscrit dans une démarche globale de l’AMDIE qui vise à assurer le développement des échanges économiques marocco-allemands avec des partenaires de choix, experts du marché allemand, ajoute cette source.

L’accord AMDIE-AHK vient consolider le partenariat de l’AMDIE et de la GIZ pour le déploiement du Partenariat pour l’emploi et Appui aux moyennes entreprises au Maroc (PPE), (www.cciscs.ma ), une initiative spéciale mise en œuvre par la GIZ pour le compte du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), dans le but de soutenir les entreprises et les investisseurs allemands, européens et africains dans leur engagement en faveur de l’emploi et de la formation en Afrique.