L’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) a dévoilé sa nouvelle marque d’investissement et d’export du Maroc. Son nom? Morrocco Now, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 11 octobre. Son lancement a eu lieu, dimanche 9 octobre, au Pavillon Maroc à l’Expo 2020 Dubai. Il intervient surtout dans un contexte de relance.

Pour Youssef El Bari, directeur général de l’AMDIE, «Morocco Now s’appuie sur une expérience réussie de la transformation économique faisant du Maroc une destination fiable à haut potentiel d’investissement et d’export». Et d’ajouter: «Le nouveau gouvernement poursuivra l’élan amorcé ces dernières années et apportera sa propre contribution en vue de renforcer davantage l’attractivité du Royaume auprès des investisseurs étrangers». Ainsi, l’objectif de cette nouvelle marque est de faire rayonner le pays comme plateforme industrielle et exportatrice de 1er rang afin d’accélérer les investissements étrangers.

Morrocco Now regroupe quatre atouts distinctifs. Le premier, la durabilité (Now durable) à travers des engagements visionnaires en matière d’énergies renouvelables. Le deuxième est la compétitivité (Now compétitif) via des coûts de production et d’exportations compétitifs. Le troisième, est le succès (Now gage). L’AMDIE met en avant un bilan marocain positif en termes d’investissement dans des secteurs hautement stratégiques et techniques de l’industrie mondiale. Et le quatrième atout est l’agilité (Now agile). En d’autres termes, c’est la capacité d’adaptation du pays, notamment dans la gestion de la crise de Covid-19.