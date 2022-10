© Copyright : Khalil Essalak / Le360 (capture image vidéo)

VidéoLes échanges commerciaux entre le Maroc et la Pologne ont augmenté de près de 50% en 2021, signe de l'intérêt grandissant des investisseurs polonais, tout particulièrement pour les énergies renouvelables, explique Krysztof Karwoski, ambassadeur de Varsovie à Rabat.

Rencontré au cours de la 3ème conférence des MD Talk, hier, samedi 22 octobre 2022 à Guelmim, sur le thème générique de l'écosystème des énergies renouvelables, l'ambassadeur de la République de Pologne au Maroc, Krysztof Karwoski, a voulu saluer le développement remarquable des échanges et des relations commerciales entre son pays et le Royaume, ces dernières années.

«Les échanges commerciaux entre la Pologne et le Maroc ont atteint les 1,5 milliard de dollars, l'année dernière, avec une évolution de près de 50% par rapport à 2020, il y a donc un énorme potentiel, et de plus en plus d'investisseurs polonais sont présents au Maroc», a-t-il indiqué, interrogé par Le360.

Selon le diplomate, la rapide évolution des échanges entre les deux pays est due à une prise de conscience: la nécessité de diversifier de part et d 'autre les partenaires commerciaux, dans le contexte actuel, post-crise sanitaire. Un défi à propos duquel les investisseurs polonais sont de plus en plus conscients.

«La Pologne et les investisseurs polonais sont très intéressés par le Maroc. Après toute cette période de pandémie, nous avons compris qu'on doit faire diversifier notre potentiel d'échanges commerciaux», a expliqué Krysztof Karwoski.

Un intérêt particulier est ainsi accordé aux énergies renouvelables, un secteur pour lequel le Maroc dispose d'un grand potentiel, et offre plusieurs opportunités d'investissements.

«On s'intéresse beaucoup aux énergies renouvelables, il y a beaucoup d'investisseurs qui regardent tout ce potentiel énorme du Maroc... Surtout ici [à Guelmim, Ndlr]. Je suis impressionné de ce que je viens de voir et d'écouter, je suis très intéressé de voir ce qui se passe ici», a précisé l'ambassadeur de Pologne au Maroc, selon lequel «le Maroc est un grand leader des énergies renouvelables, et on doit être présent ici, si on veut faire partie de cette première ligue des énergies renouvelables».