© Copyright : DR

Une journée d’étude consacrée au secteur de la construction a été organisée ce mercredi 29 juin 2022 à Casablanca, par LafargeHolcim Maroc. L’occasion de relever les défis que pose à ce secteur l’urbanisation croissante et les nouvelles exigences socio-économiques.

LafargeHolcim Maroc a organisé ce mercredi 29 juin 2022 à Casablanca une rencontre sous le thème «Construction durable & Holcim Awards». L'événement a réuni différents représentants du secteur du bâtiment, afin de proposer des réponses durables aux contraintes et défis que pose l’urbanisation croissante, et aux nouvelles exigences technologiques, environnementales, socio-économiques et culturelles des constructions contemporaines, indique le groupe dans un communiqué.

Cette rencontre a été l’occasion de soulever un bon nombre de défis auxquels fait face le secteur de la construction, notamment environnementaux. «Le nouveau défi du XXIe siècle, c’est de construire des bâtiments durables, en prenant en compte les impacts environnementaux d'un bâtiment sur l'ensemble de son cycle de vie, depuis l'extraction des matières premières qui le composent jusqu'à sa démolition et au recyclage des matériaux», a expliqué l’administrateur directeur général de LafargeHolcim Maroc, José Antonio Primo.

Ainsi, et pour accompagner l’évolution des sociétés contemporaines, le directeur général de LafargeHolcim Maroc propose d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, de réduire la consommation des ressources naturelles et d'intégrer dans la conception du bâtiment les possibilités de réutilisation ou de recyclage en fin de vie.

Pour partager cette réflexion avec les différents acteurs de la construction, LafargeHolcim Maroc a convié, lors de cette journée, plusieurs architectes marocains lauréats des Holcim Awards à présenter leurs projets primés.

Le Holcim Awards est le plus important concours international de projets de construction durable. Il récompense des projets architecturaux audacieux et novateurs qui vont au-delà des normes en vigueur, proposent des réponses durables aux questions technologiques, environnementales, socio-économiques et culturelles qui affectent la construction contemporaine et fournissent des solutions nouvelles, surprenantes et résolument visionnaires, qui vont révolutionner la façon de construire.

Les lauréats, Yassir Khalil, Fatima-Zahra Bendahmane, Saad Derouich et plus récemment Aziza Chaouni, sont ainsi intervenus à travers deux panels: «Les tissus anciens vernaculaires à l’épreuve de la vision durable» et «Les matériaux industriels performants, le corollaire d’une construction durable maîtrisée».

Cette discussion autour de la construction durable et de la mise en œuvre de matériaux à faible impact carbone, indispensables pour la pérennité des constructions au Maroc, a été enrichie par plusieurs intervenants de différentes branches du secteur de la construction, notamment le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, le Conseil national de l’ordre des architectes et la Fédération des industries de matériaux de construction.