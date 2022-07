© Copyright : DR

Kiosque360. Dans le cadre de la stratégie globale pour le développement des différentes régions du pays, Nador aura sa zone franche. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Une zone franche sera construite à Nador, et ce, dans le cadre de la stratégie globale pour le développement des différentes régions du pays. Sur une zone franche d’une superficie totale de 1.500 hectares, une base industrielle et portuaire intégrée sur la façade Est de la région de l’Oriental sera bâtie et aménagée, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 06 juillet.

Selon le quotidien, ce grand projet est appelé à métamorphoser toute la région sur le plan économique et industriel, en plus d’impulser une nouvelle dynamique. En effet, la base industrielle et portuaire sera composée d’un grand port et d’un pôle commercial, industriel et logistique.

La première tranche du projet, qui s’étend sur une superficie de 600 hectares, sera bientôt aménagée. Les responsables prévoient de l’aménager dès l’inauguration du port Nador West Med au cours de l’année 2024. Pour l’heure, les étapes s’enchaînent dans un bonne cadence. Les études techniques pour la réalisation de cette première tranche ont été finalisées. Aujourd’hui, le projet est au stade du montage financier en prélude au lancement effectif des travaux d’aménagement de la première tranche.

La construction du port Nador West Med est prévue dans la baie de Betoya, située sur la façade Ouest du Cap des Trois Fourches à moins de 250 miles du détroit de Gibraltar et en face des principales routes maritimes Est-Ouest. Une zone stratégique. Le journal rappelle que le futur complexe Nador West Med sera composé d’un grand port en eaux profondes, d’un pôle énergétique, d’une plateforme portuaire pour le transbordement des conteneurs et l’import-export des produits vrac, ainsi que d’une plateforme industrielle intégrée destinée aux nouveaux métiers et aux activités novatrices, le tout conçu dans une optique de développement durable et en conformité avec les normes écologiques internationales.