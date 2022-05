© Copyright : Ayoub Ibnou Fasih / Le360

La Suisse renforce sa présence à Marrakech via ses deux antennes, l'une économique, l'autre consulaire. Après la mise en œuvre de la déclinaison locale du programme Multi-Country Investment Climate Program (MCICP), la présence de plus en plus marquée des Suisses à Marrakech témoigne de leur intérêt croissant pour cette région à fort potentiel.

Manifestement, la Suisse croit au potentiel de Marrakech et de sa région. La récente ouverture de ses deux antennes, l'une à vocation économique, et l'autre, consulaire, dans la ville témoigne de l’intérêt grandissant de ce pays pour la troisième région la plus importante du Maroc, de par sa contribution au PIB national (11,4%, selon le HCP).

«C’est une région qui s’inscrit dans la dynamique globale du pays et qui par son potentiel contribue à l’effervescence du Maroc», explique Guillaume Scheurer, Ambassadeur de Suisse au Maroc, interrogé par Le360.

En renforçant sa présence à Marrakech, la Suisse veut appuyer sa politique d’investissement dans la région, financée par le Secrétariat d’Etat à l’économie Suisse (SECO). Un partenariat a d'ailleurs été conclu avec le Centre régional d’investissement (CRI) dans la mise en œuvre de la déclinaison locale du programme Multicountry Investment Climate Program (MCICP). Ce dispositif, créé par la Société financière internationale, une filiale du groupe de la Banque mondiale, a pour but d'améliorer le climat des affaires.

Les investissements seront donc plus élevés, la concurrence accrue, la productivité meilleure, et tout cela aura un effet positif sur l'emploi: «nous sommes présents à Marrakech via ce programme qui vise l’amélioration du climat des affaires et de l’investissement dans la région Marrakech-Safi», résume Pierre-Yves Morier, conseiller auprès de l’ambassade de Suisse au Maroc lors de l’Innovation Day, un événement qui a récemment réuni des investisseurs et entrepreneurs à Marrakech.

L’ambassadeur de la Confédération suisse à Rabat promet quant à lui des partenariats entre le Maroc et la Suisse: «les deux pays sont sur des trajectoires convergentes, qui vont vers la croissance», a-t-il expliqué.

Au-delà des opportunités économiques, cette nouvelle représentation consulaire, située près du lycée Victor Hugo, a pour fonction première d’assurer l’accompagnement des 400 ressortissants suisses installés au Maroc. Elle pourra certes aussi servir de relais administratif, mais «délivrer des documents administratifs tels que passeport ou les visas ne relève pas de son champ de compétence», précise toutefois le consul honoraire qui vient d'être installé, Max Rosari.