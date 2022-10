© Copyright : khalil Essalak / Le360

VidéoLa région de Guelmim célèbre cette semaine la richesse de ses produits de terroir et le savoir-faire de ses artisans à l’occasion de la 17ème édition de la foire des dattes de Taghjijt et de la 5ème édition du festival international «Ombres de l’arganier».

En visite à Guelmim à la veille de la tenue de la 3ème conférence des MD Talks, consacrée aux énergies renouvelables, une grande délégation de ministres, ambassadeurs et représentants de la société civile a pu visiter la foire des dattes de Taghjijt et le festival «Ombres de l’arganier» de Bouizakrane, vendredi 21 octobre 2022.

Cette visite a été l’occasion de découvrir la richesse des produits du terroir marocain, de voir l’ampleur du savoir-faire ancestral des artisans de la région et la nécessité de le sauvegarder et de développer sa commercialisation.

«Nous avons pu constater aujourd’hui la qualité des produits des différentes coopératives marocaines, majoritairement féminines, qui travaillent sur la valorisation de nos produits de terroir. Nos artisans ont un grand savoir-faire et ont besoin aujourd’hui d’être accompagnés pour développer la commercialisation de leurs produits. Et c’est sur cela que nous travaillons actuellement», a souligné dans une déclaration pour Le360 Aawatif Hayar, ministre de la Solidarité, de l'insertion sociale et de la famille.

De son côté, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’Union des Comores au Maroc, Yahaya Mohamed Iliassa, a mis en avant la richesse du patrimoine culturel marocain et des opportunités de partage d’expériences et de savoirs entre le Royaume et son pays.

«Nous avons vu à travers ces salons comment valoriser les produits de terroir, comme les dattes, les plantes médicinales et aromatiques et les huiles pour développer des activités génératrices de revenus. Nous avons aussi pu découvrir les traditions et la culture de la région et comment les sauvegarder. Ce que j’ai vu peut aussi s’exporter, (...) et je suis en train de voir comment permettre un échange entre les coopératives des Comores et celles du Maroc pour la valorisation de nos produits agricoles», a-t-il souligné.

Placée sous le thème «Le patrimoine culturel et environnemental de la région, un levier du développement durable», la 5ème édition du Festival international «Ombres de l’arganier», qui se poursuit jusqu’au 24 octobre, met en relief l’arganier en tant que patrimoine culturel immatériel de l’humanité et permet de braquer les projecteurs sur les professionnels de ce secteur et les différents acteurs de l’économie sociale et solidaire dans la région.

Le programme comprend, entre autres, l’organisation d’une journée d’étude au profit des artisans, des ateliers de formation pour les professionnels de la filière de l’arganier, des soirées artistiques et des concours de Tbourida.

La 17ème édition de la foire des dattes de Taghjijt, qui a pour thème «Les oasis du Sud et les enjeux du nouveau modèle de développement», connaît, pour sa part, la participation de 110 associations et coopératives représentant notamment les villes de Laâyoune, Sidi Ifni, Tan Tan, Essaouira, Agadir, Tata, Taroudant, Kalaat M’gouna et Errachidia.

Cette exposition, érigée sur 1.000 mètres carrés, met en avant divers produits dattiers notamment le «Mejhoul», le «Boufeggous», le «Bouskri», l'«Aguelid» et le «Jihel», en plus d’autres produits du terroir comme le miel, l’huile d’argan et ses dérivés, les herbes médicinales et aromatiques et le couscous.