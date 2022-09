Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, à l’ouverture du SIPTA, hier, jeudi 1er septembre 2022, à Agadir.

© Copyright : Mhand Oubarka / Le360

Le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a présidé hier jeudi 1er septembre 2022, l’ouverture de la 8e édition du Salon international des produits de terroir d’Agadir. Les images.

Le coup d'envoi du Salon international des produits de terroir d’Agadir (SIPTA 2022) a été donné jeudi 1er septembre 2022 par le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki.

Dans une déclaration à la presse, le ministre a indiqué que 230 exposants nationaux et étrangers prennent part à cette 8e édition du SIPTA, qui se tient après trois ans d’absence en raison de la pandémie de Covid-19. Il a aussi souligné que cet événement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Génération Green 2020-2030, notamment l’axe relatif à la valorisation des chaines de production qui emploient notamment des coopératives de femmes rurales.

Il a, par ailleurs, relevé que cette manifestation vise à promouvoir les produits de terroir afin de créer une dynamique économique dans la région, compte tenu de la demande croissante sur les canaux de commercialisation diversifiés.

Plusieurs exposants, interrogés par Le360, ont fait part de leur joie de prendre part à cet événement qui leur permet d’exposer leurs produits et d’échanger avec divers acteurs du secteur.

Organisée du 31 août au 5 septembre 2022 autour du thème «Le capital humain, un réel levier pour le développement des produits de terroir dans la région de Souss-Massa», cette édition a pour pays invités d'honneur le Sénégal, le Gabon et la Côte d’Ivoire.

Cette manifestation est une occasion pour renforcer la coopération et les partenariats entre diverses organisations économiques œuvrant dans le développement des produits agricoles et alimentaires du terroir, et pour promouvoir le leadership entrepreneurial des jeunes et des femmes ainsi que la protection sociale des agriculteurs.

Le SIPTA 2022 propose, en dehors du programme, plusieurs activités visant le renforcement des compétences techniques des participants à travers l'organisation de conférences, d'ateliers de dégustation et de formation pour la valorisation des filières phares telles que l’arganier, le palmier dattier, l’amandier, le henné, les plantes aromatiques et médicinales, le câprier, le safran, l’héliciculture, le cactus, la rose à parfum, le couscous et l’olivier.

Il offre également un espace d’activités artistiques, folkloriques, pédagogiques et culturelles destinées aux visiteurs et partenaires.