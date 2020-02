© Copyright : DR

Kiosque360. L’étude de requalification du port de Dakhla en port de plaisance est lancée. Prévue également par la Stratégie nationale portuaire à l’horizon 2030, cette reconversion permettra de soutenir le développement économique, social et industriel régional dans tous les secteurs productifs.

L’Agence nationale des ports (ANP) sélectionnera, le 17 mars prochain, le prestataire qui se chargera de la réalisation de l’étude de requalification du port de Dakhla pour le reconvertir en port de plaisance. Cette étude a fait l’objet d’un appel d’offres lancé récemment, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 26 février.

Cette étude, d’une estimation totale de 5 millions de dirhams, a pour objectif l’identification de nouvelles alternatives pour la requalification du port îlot de Dakhla et une reconversion de ses activités qui soit en adéquation avec les potentialités et les contraintes environnementales de la région. Elle portera sur l’identification de nouvelles opportunités de business et de nouvelles vocations pour le port îlot de Dakhla, pour reconvertir et requalifier ce site dans l'optique d'une nouvelle adéquation entre ses caractéristiques physiques et les nouvelles opportunités identifiées.

D’après l’appel d’offres lancé par l’ANP, le port actuel pourra évoluer vers un port de plaisance et de sports nautiques, à passagers (lignes maritimes avec les îles Canaries) et éventuellement de croisière, grâce à son atout majeur de liaison directe mer-désert avec un aménagement pertinent de son interface avec la ville. En effet, le domaine public du port de Dakhla comprend également une zone d’activité portuaire (ZAP) de 270 ha située à l’enracinement de l’accès du port îlot, en bordure de la lagune, qui pourrait être affectée à des activités touristiques d’animation et de loisir. Le même document rappelle que le programme de développement 2016-2021 en matière portuaire et maritime des régions du Sud prévoit, entre autres, la construction d’un nouveau port dans la région de Dakhla-Oued Eddahab et la requalification du port îlot de Dakhla.

Ce nouveau port prévu également par la Stratégie nationale portuaire à l’horizon 2030 en eau profonde extérieure à la baie de Dakhla permettra de soutenir le développement économique, social et industriel régional dans tous les secteurs productifs. Il dotera la région d’un outil logistique moderne et évolutif à la hauteur de ses ambitions de développement.