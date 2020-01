© Copyright : DR

Ruhsar Pekcan, ministre turque du Commerce, est attendue au Maroc mercredi prochain. Elle sera accompagnée d’une importante délégation d’hommes d’affaires de son pays. Explications.

Ruhsar Pekcan, ministre turque du Commerce, se rendra au Maroc mercredi 15 janvier prochain, rapportent des médias turcs, dont l’agence de presse Anadolu.

Lors de cette visite, attestent les mêmes sources, la responsable turque co-présidera à Rabat une réunion de la commission mixte de l'accord de libre-échange Turquie-Maroc.

Le programme de la visite de Ruhsar Pekcan prévoit en outre une série de rencontres avec des responsables marocains, dont Mohamed Benchaâboun, ministre de l'Economie et des finances, Moulay Hafid Elalamy, ministre de l'Industrie, du commerce et de l'économie numérique, et Abdelkader Amara, ministre de l’Equipement et des transports.

Les exportations de la Turquie vers le Maroc ont atteint 2,3 milliards de dollars en 2019 alors que les importations en provenance du Maroc ont baissé de 3,5%, pour s'établir à 690 millions de dollars à la même date.

Le Maroc est une étape d’une tournée en Afrique qu'effectue la ministre turque du Commerce et sa délégation, et qui commence par le Nigeria.