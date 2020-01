© Copyright : DR

Dans le cadre de sa tournée régionale, la directrice générale du FMI effectuera une visite au Maroc, le mercredi 19 février prochain.

A en croire le bulletin d’informations Maghreb Confidentiel, la DG du FMI, Kristalina Georgieva, aura des entretiens avec le chef du gouvernement, Saâd-Eddine Elothmani, le ministre des Finances, Mohamed Benchaâboun et le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri.

Les discussions avec les responsables marocains devraient porter, entre autres, sur le renouvellement de la Ligne de précaution et de liquidité (LPL) et les préparatifs des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, prévues en octobre 2021 à Marrakech.