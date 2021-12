© Copyright : DR

Kiosque360. Attirer les investissements directs étrangers (IDE) est une préoccupation majeure. C’est ce qui ressort du webinaire tenu par la Société financière internationale, en partenariat avec la CGEM et l’AMDIE. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Le climat de l’investissement au Maroc a été passé en revue lors d'un webinaire organisé par la Société financière internationale (IFC) autour des investissements directs étrangers. Ce webinaire a été tenu en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 16 décembre.

Parmi les intervenants, Xavier Reille, directeur pour le Maroc à la SFI, qui a souligné l’importance de la relance de l’investissement privé. Pour lui, une «croissance haute» au Maroc est possible grâce à «un investissement fort et un investissement privé qui se décline sous trois formes: un investissement des Marocains au Maroc, un investissement étranger au Maroc et un investissement marocain à l’étranger en Afrique et dans le reste du monde.»

Dans son intervention, Xavier Reille a affirmé que l’IFC, dont la mission est de mobiliser l’investissement privé pour le développement, a été régulièrement contacté par des investisseurs internationaux intéressés par le pays, notamment depuis la publication du Nouveau modèle de développement (NMD). Ce dernier a rassuré les investisseurs, leur donnant de la visibilité dans divers secteurs.

Pour Hassan Belkhayat, cofondateur de Southbridge A&I et membre du conseil d’administration à la CGEM, «les IDE sont vraiment critiques pour un pays comme le Maroc, qui a fait le choix d’ouverture». S’exprimant sur l’intérêt de ces investissements pour le pays, il a rappelé, comme le relaie le journal, que «la contribution des IDE à la croissance économique a poussé le gouvernement à placer l’attraction de ces derniers parmi les priorités économiques du pays, ce qui a permis l’émergence et le développement des politiques visant à séduire les firmes internationales.» D’après les récentes données de la DEPF, les IDE ont enregistré un flux de l’ordre de 14,2 milliards de dirhams, soit +16,2%.