© Copyright : DR

Kiosque360. Le temps est au zéro papier dans toutes les procédures liées au marchés publics. La mesure entre en vigueur dès février prochain, pour une généralisation en août. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien L’Economiste.

Une véritable révolution est en cours en matière de marchés publics. A partir de février prochain, toutes les procédures y afférentes seront dématérialisées. L’initiative émane du ministère des Finances, précise le quotidien L’Economiste dans son édition du jeudi 12 janvier, annonçant d’emblée que la soumission via le dépôt de volumineux dossiers ne sera bientôt plus qu’un lointain souvenir.

La mesure a fait l’objet d’une note adressée aux responsables de l’administration territoriale et aux directeurs généraux des établissements et entreprises publics. «Une échéance a déjà été fixée. Le mois d’août 2023. La commande publique sera intégralement digitalisée depuis le lancement de l’appel d’offres jusqu’à l’adjudication des marchés, en passant par le dépôt des garanties financières», lit-on.

La note invite ainsi les entreprises publiques à utiliser la plateforme www.marchespublics. gov.ma pour toutes les étapes de la commande publique. «Toutefois, celles utilisant un système d’information permettant de gérer les offres électroniques peuvent continuer de l’utiliser en veillant à dématérialiser les garanties pécuniaires en concertation avec le Groupement professionnel des banques (GPBM)», précise la tutelle.

Rappelons que, pour l’année 2023, l’effort d’investissement public s’élève à 300 milliards de dirhams, en hausse de 55 milliards de dirhams par rapport à 2022. «Cet effort important intervient non seulement pour répondre aux impératifs de développement économique et social du pays, mais aussi pour soutenir la croissance et pallier les effets inflationnistes de la crise géopolitique survenue en 2022», peut-on lire dans la note sur la répartition régionale de l’investissement accompagnant la loi de Finances 2023.

Les entreprises et établissements publics dominent la structure des investissements publics prévus en 2023. Ils capteront ainsi un total de 140,5 milliards de dirhams. On relève également une progression de 18,6 milliards de dirhams des investissements du budget général. Il est à rappeler que l’année 2023 marque le déploiement du Fonds Mohammed VI pour l’investissement. Doté d’une enveloppe de 45 milliards de dirhams, ce mécanisme tend à consacrer le Maroc comme un hub d’investissement à l’échelle régionale et internationale.