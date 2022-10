Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques.

Kiosque360. Le projet de loi-cadre n°03-22 portant Charte de l’investissement a été adopté hier par la Chambre des représentants. Cet article est une revue de presse tirée du journal Aujourd’hui Le Maroc.

La Chambre des représentants a adopté, hier, le projet de loi-cadre n°03-22 portant Charte de l’investissement, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du 19 octobre. Le quotidien fait ainsi remarquer que l’adoption de ce texte intervient au lendemain du discours royal prononcé à l’occasion de l’ouverture de la première session de la deuxième année législative de la 11ème législature. La même source rappelle que, dans son discours, le Souverain a mis l’accent sur la nécessité d’opérer un bond qualitatif en matière de promotion de l’investissement et a aussi appelé l’ensemble des parties prenantes à rester mobilisées et à afficher une attitude responsable afin de promouvoir ce secteur vital pour l’essor de notre pays.

«L’adoption de ce projet de loi-cadre formant nouvelle Charte de l’investissement tracera le cadre nécessaire pour donner naissance à une nouvelle génération d’entrepreneurs et d’investisseurs et construire l’État moderne conformément aux hautes orientations royales», indique Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, lors de la plénière législative.

Les textes d’application de la nouvelle Charte de l’investissement seront pour leur part dévoilés une année après l’entrée en vigueur de la loi-cadre. Aujourd’hui Le Maroc estime que ces engagements témoignent de l’ambition de l’ensemble des parties prenantes d’activer ce grand chantier national, ajoutant que ce texte donne un nouvel élan pour une forte adhésion et fait du Maroc une destination privilégiée de l’investissement.

La nouvelle Charte de l’investissement se veut une réforme importante de la politique de l’État en matière de développement et de promotion de l’État. Le quotidien explique également que l’adoption d’un cadre juridique transparent, attractif et compétitif dédié à l’investissement est une urgence pour être au rendez-vous des opportunités offertes au Maroc, qui est en passe de devenir une force continentale prometteuse.

Les recommandations du nouveau modèle de développement font de l’investissement un catalyseur de croissance. Rappelons que le projet de loi-cadre formant Charte de l’investissement a été soumis pour discussion à la commission des finances et du développement économique relevant de la Chambre des représentants. «La nouvelle Charte vise également à encourager les exportations et la présence des entreprises marocaines au niveau international, ainsi qu’à renforcer l’effort de la substitution des importations par les exportations. Pour atteindre ces objectifs, le projet de loi-cadre 03-22 s’articule autour de trois axes», conclut Aujourd’hui Le Maroc.