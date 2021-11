© Copyright : @tamwilcom_maroc (Twitter)

Transformée en société anonyme application de la loi 36.20 promulguée le 25 juillet 2020, la Caisse centrale de garanties (CCG), un des acteurs majeurs dans le processus de financement du secteur productif national, change de nom commercial et devient «Tamwilcom».

Désormais, vous ne direz plus «CCG» mais «Tamwilcom». Le changement de dénomination commerciale de la Caisse centrale de garantie, annoncé ce lundi, intervient après sa transformation en société anonyme, intitulée «la Société nationale de garantie et du financement de l'entreprise» (SNGFE), dont le capital est totalement détenu par l'Etat.

Un communiqué de la CCG publié sur son site internet, hier, dimanche 31 octobre 2021, indique que la toute première réunion du Conseil d’administration de la SNGFE s’est tenue en septembre dernier sous la présidence du ministre des Finances.

Selon ce communiqué, la transformation de la CCG en société anonyme vise à moderniser le cadre légal régissant l’institution, lui permettant d’introduire de meilleures pratiques en ce qui concerne ses modalités de gouvernance.

La SNGFE devrait ainsi être mieux outillée pour accompagner les stratégies et politiques publiques en matière de facilitation de l’accès aux différentes sources de financement.

Ce changement intervient dans un contexte particulier, marqué par l’impact de la pandémie de Covid-19 sur le tissu économique national, et dans lequel la CCG a joué un rôle primordiale pour contribuer au maintien de l’accès au financement des entreprises impactées, notamment à travers les produits «Damane Oxygène» et «Damane Relance». Sous la dénomination de «Tamwilkom», l’institution sera amenée à jouer un rôle non moins important dans le cadre de la relance post-crise.

La production annuelle de la SNGFE devrait atteindre 36,3 milliards de dirhams au titre de l'exercice 2022, selon le rapport sur les Etablissements et entreprises publics (EEP), accompagnant le projet de loi de finances (PLF) de l'année 2022.