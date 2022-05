Le tout dernier rapport de la BERD, la BAD et la BEI diagnostique le secteur privé.

Les investissements cumulés de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) dans le secteur privé au Maroc ont atteint 1,6 milliard d'euros depuis 2012, a indiqué hier, mardi 10 mai 2022 à Marrakech, Antoine Sallé de Chou, directeur de la BERD pour le Maroc.

«Au cours des 10 dernières années nous avons investi plus de 3,2 milliards d'euros au Maroc dont plus de 1,6 milliard d'euros dans le secteur privé», a fait savoir Antoine Sallé de Chou, qui intervenait lors d'un panel, dans le contexte de la 31e assemblée générale de la BERD, qui poursuit ses travaux à Marrakech, jusqu'à demain, jeudi 12 mai 2022.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 31e assemblée générale de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement réunit les représentants des 73 pays et actionnaires institutionnels de la Banque, dont le Maroc.

La BERD est l'institution financière la plus active au Maroc, a ainsi déclaré Antoine Sallé de Chou au cours de ce panel, placé sous le thème générique de la «BERD: réussir l'investissement au Maroc». Le directeur de la BERD pour le Maroc a également signalé que la Banque octroyait des financements, mais offrait également des services en conseil, notamment pour les Petites et moyennes entreprise (PME) .

Il a également expliqué que la Banque avait soutenu près de 700 PME au Maroc depuis le démarrage de ses activités en 2012 dans le Royaume, précisant que 72% des PME qui ont bénéficié du conseil ont pu augmenter leur chiffre d'affaires, créant un total de 320 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire.

Antoine Sallé de Chou a aussi évoqué les résultats tangibles de la Banque en matière d'investissement dans le «green sector» dans le Royaume, ainsi que les opportunités de ce secteur, tout particulièrement en matière de décarbonisation, de conservation de l'eau et de déploiement de nouvelles technologies vertes.

Le directeur de la BERD pour le Maroc a aussi mis en avant l'importance du renforcement de la cohésion sociale et de la réduction des disparités régionales pour une croissance plus inclusive.

Adil Chikhi, directeur de l'industrie, du commerce et de l'agribusiness de la région Sud et Est de la Méditerranée (SEMED) à la BERD a expliqué que les PME et les TPE étaient au cœur des activités de la Banque, ajoutant que la BERD veillait à adapter ses offres à cette catégorie d'entreprises à même de se développer.

Il a aussi mis en avant l'importance du conseil pour ces entreprises notamment en matière d'assistance technique. «Si l'entreprise n'a pas accès à la bonne expertise et le savoir faire technique, elle ne pourra pas réaliser son fort potentiel», a-t-il déclaré.

Adil Chikhi a aussi indiqué que la BERD faisait en sorte que ses produits soient adaptés aux besoins de ces entreprises sur le terrain «au bon moment et à la bonne vitesse».

Hassan Belkhayat, investisseur du Southbridge A&I a affirmé que le Maroc était un pays d'investissement majeur, ajoutant que celui-ci a un taux d'investissement important eu égard à ces facteurs prépondérants: la stabilité, la position géographique, les infrastructures et une main d'œuvre qualifiée.

Le pays est sûr pour investir, a-t-il affirmé, donnant pour exemple des investissements étrangers réussis dans les secteurs agricole, industriel, d'automobile et d'offshoring.

Pour Hassan Belkhayat, le Royaume a bien réagi à la pandémie aussi bien sur le plan bancaire que financer, et «du point de vue d'un investisseur privé c'est rassurant de voir que l’Etat soutient le secteur privé en cas de gros chocs».

Premier rassemblement physique de la BERD depuis Sarajevo en 2019, cette 31e assemblée générale, placée sous le thème «Relever les défis dans un monde turbulent», se veut une occasion pour débattre des défis mondiaux tels que le soutien à la croissance économique, la lutte contre le changement climatique et le renforcement de l'environnement des affaires dans les régions où la Banque investit.

En parallèle avec son assemblée générale, la BERD tiendra son forum d'affaires qui s'impose en tant que plateforme idoine pour explorer les opportunités d'investissement et nouer des liens durables d’affaires.

Les participants aux panels du Business Forum abordent des thématiques variées: numérisation, durabilité et transition vers une économie verte, mobilisation des capitaux privés, égalité et inclusion, aux côtés d’autres thèmes faisant l'actualité.