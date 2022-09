© Copyright : DR

La Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM) organise, du 20 au 22 septembre 2022 à Lyon, la 4e étape des Journées économiques Maroc-France qui sera dédiée au secteur de la santé et des biotechnologies.

Après Paris, Essaouira et Toulouse, cette édition sera tenue en partenariat avec l’ambassade du Maroc en France, l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), la région Auvergne-Rhône-Alpes et Bpifrance, sous le thème «L’industrie de la santé et des biotechnologies», indique un communiqué de la CFCIM.

Les Journées économiques Maroc-France, dont le lancement a eu lieu le 8 octobre 2021 à Paris, visent à mettre en avant le potentiel de co-investissement régional ainsi que les secteurs clés de coopération entre le Maroc et la France dans un contexte où le Royaume confirme sa position de hub africain stratégique, fait savoir la même source.

Ce cycle de rencontres consiste, en effet, à sillonner les différentes régions de France et du Maroc en vue d’accompagner les entreprises dans leur développement à l’international et d’encourager les synergies entre opérateurs économiques.

«Au programme de la Journée économique de Lyon, des tables rondes animées par des experts de la santé autour de différentes thématiques telles que les opportunités d’investissement, l’innovation, la e-santé, la formation ou encore le financement», explique la CFCIM dans son communiqué.

Et d’ajouter que «de nombreux partenaires institutionnels et privés accueilleront les participants dans un espace dédié: l’AMDIE, le MEDEF, le Club Santé Maroc, Bpifrance, Aba Technology, Laprophan, Sanofi, ainsi que 6 Centres régionaux d’investissement marocains».

«La Journée économique Maroc-France de Lyon permettra aux opérateurs économiques des deux pays de travailler sur de nouveaux projets de partenariat, d’import-export, de co-investissement, d’échanges commerciaux, voire d’implantation autour de l’écosystème de la santé. Ce secteur clé de coopération entre les deux pays offre en effet un fort potentiel de croissance», a ajouté la même source, citant Jean-Charles Damblin, directeur général de la CFCIM.