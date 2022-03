Le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, était en visite dans la province de Jerada, le 12 mars 2022.

Ces projets concernent notamment la plantation de 300 hectares de caroubiers, ainsi que le lancement d’un nouveau centre d’insémination artificielle de reproduction d'ovins et de caprins. Des projets de distribution d’eau et d’irrigation ont également été inaugurés dans cette région fortement impactée par la sécheresse.

Mohamed Sadiki, ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, a visité et inauguré plusieurs projets de développement agricole et forestier, hier, samedi 12 mars 2022, dans la province de Jerada.

Le ministre a ainsi procédé, à Al Mahssar, dans la commune territoriale Guenfouda, au lancement du programme de développement de la filière du caroubier dans cette province pour la période 2021-2030, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale «Forêts du Maroc 2030». A cette occasion, le ministre a donné le coup d’envoi aux travaux de plantation de 300 hectares de caroubiers, d’un coût de 6 millions de dirhams.

A Ain Beni Mathar, dans la même province, Mohamed Sadiki a inauguré un nouveau centre d’insémination artificielle et biotechnologique de reproduction d'ovins et de caprins. Installé sur une superficie de 100 m2 pour un coût global de 2 millions de dirhams, ce centre permet de développer les semences à partir des meilleurs géniteurs ovins et caprins en vue d’améliorer le potentiel productif des animaux et la rentabilité des troupeaux.

Ce projet participe également à la conservation de la race Béni Guil et à l’amélioration de la performance génétique de la race, et contribue aux analyses et diagnostics des maladies en collaboration avec les services de l’ONSSA.

Par ailleurs, le ministre a pris connaissance de l’état de mise en œuvre du programme de réduction de l’impact du déficit pluviométrique pour la province de Jerada, qui comprend 7 centres relais de distribution d’orge au profit de 11 communes territoriales.

ll s’agit de la distribution de 225.000 quintaux d’orge subventionnée, la distribution de l’aliment composé pour les producteurs de lait, la vaccination de 450.000 têtes ovines et caprines, l’abreuvement du cheptel à travers la création de 4 nouveaux points d’eau, l’aménagement de 17 points d’eau par un système de pompage solaire ainsi que l’acquisition de 10 citernes tractées.

Il est question également de l’aménagement des parcours et la conservation des terrains agricoles ainsi que l’irrigation d’appoint de 1.240 ha d’arbres fruitiers (oliviers et amandiers).

Le ministre a également donné le coup d’envoi de la mise en eau du périmètre de Ras El Ain après sa réhabilitation et lancé la réalisation du réseau hydroagricole. D’un montant d’investissement de 70 millions de dirhams, ce projet porte sur la modernisation des canaux de distribution d’eau et d’irrigation sur une superficie de 1.150 ha qui profitera à 1.300 agriculteurs et éleveurs.

Mohamed Sadiki a enfin procédé, dans le contexte de cette visite, à la distribution de 11 citernes tractées et 22 citernes souples à plusieurs bénéficiaires.