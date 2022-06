Mohamed Ben Aouda, président-fondateur de ABA Technology, maison-mère de Nextronic, et Cristiano Regis, dirigeant de Regis Motors, au salon Vivatech à Paris, le 16 juin 2022.

Nextronic, opérateur global intégré dans les métiers de l’IoT (Internet of things), a signé un grand contrat avec Regis Motors, constructeur de véhicules électriques italiens, pour le développement de solutions pour la conduite autonome.

Signé ce jeudi 16 mai à Paris lors de l’édition 2022 du salon Vivatech, ce contrat porte sur le développement d’une plateforme IoT qui intègre à la fois des technologies développées par Nextronic et des technologies tierces, avec les applications telles que LIDAR, GPS, RADAR, Infrared Sensor, Safe Care, Dashboard intelligent…

Filiale du groupe ABA Technology, Nextronic est une entreprise marocaine spécialisée dans le monde de l’Iot (Internet Of Thing), de la création d’objets connectés et de la conception d’applications M2M (Machine To Machine).