© Copyright : DR

Kiosque360. L’Exécutif compte, en 2020, optimiser l’investissement public en faisant un meilleur ciblage des projets.

Le gouvernement se met, en 2020, en mode optimisation en ce qui concerne les investissements publics. Et cela passera par un meilleur ciblage des projets d’investissement et une réelle prise en compte des besoins des citoyens, précise Les Inspirations Eco dans sa livraison du jour.

Revenant sur la synthèse de la note sur la répartition régionale de l’investissement en 2020, le journal indique que cette répartition est basée sur cinq axes et que le premier porte sur l’analyse de la structure et de l’évolution de l’investissement public, en tant que choix stratégique du gouvernement. Rappelons que le montant global des investissements publics s’est accru d’environ 18,4% entre 2011 et 2020, pour s’établir à 198 milliards de dirhams.

Le 2ème axe met en relief le rôle de l’investissement public dans la réduction des disparités sociales et territoriales. Sur ce volet, on note que plusieurs actions importantes permettant d’améliorer la gouvernance territoriale ont été mises en œuvre. Il s’agit notamment de la concrétisation de la régionalisation avancée et de la déconcentration administrative, la poursuite de la mise en œuvre des programmes de développement régionaux et l’amélioration de la lisibilité du budget de l’Etat par l’accent mis sur la territorialisation de la dépense. Sur le plan, on note aussi que plusieurs efforts ont été déployés.

Quant au 3ème axe, il porte sur le rôle de l’investissement public comme levier de l’investissement privé par la création de l’infrastructure nécessaire et l’investissement dans les secteurs productifs, dans le but d’améliorer l’attractivité du pays et de ses régions. Les Inspirations Eco indique que le 4ème axe est consacré à l’évaluation de l’impact de l’investissement public au niveau régional. Enfin, le dernier axe concerne la réforme du système de gestion des investissements publics.