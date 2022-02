© Copyright : DR

Des entreprises polonaises, représentant divers secteurs, sont intéressées par l’investissement dans les Provinces du Sud qui connaissent un essor économique remarquable, a affirmé l’ambassadeur du Maroc en Pologne, Abderrahim Atmoun. Ainsi, il se félicite de l'implantation d'une succursale de LUG à Laâyoune.

Huit grandes entreprises polonaises ont fait part de leur intérêt à l’investissement au Maroc suite à la visite de la mission économique effectuée dans le Royaume en septembre dernier, a rappelé Abderrahim Atmoun. «Nous pouvons voir les effets de cette visite aujourd'hui puisque le groupe polonais LUG, l’un des principaux fabricants européens de solutions d’éclairage professionnel a décidé l’ouverture à Laâyoune, de sa succursale marocaine», a-t-il dit dans une interview accordée au journal des milieux d’affaires polonais Inn Poland.

Le diplomate marocain a expliqué le choix de la ville de Laâyoune qu'a fait le groupe LUG pour ouvrir sa succursale, par la visite de la mission économique polonaise dont le but était certes de montrer les atouts d'investissement dans l'ensemble du Maroc, mais également de «montrer Laâyoune et Dakhla comme des villes qui se développent et connaissent un essor économique remarquable».

Il a ajouté que la région de Laâyoune mérite une attention particulière, car elle se développe de manière extrêmement dynamique tant en termes d'infrastructures, d'administration que de services outre le fait qu’elle constitue une fenêtre sur l’Afrique, un marché prometteur qui intéresse les entreprises polonaises.

L’ambassadeur du Maroc en Pologne a noté, à ce propos, que des sociétés américaines et européennes sont attirées par l’investissement dans les Provinces du Sud qui deviendront un pôle économique dynamique avec la prochaine inauguration à Dakhla du plus grand port de transbordement d'Afrique. «La stabilité politique du Maroc est également un atout considérable pour les affaires. C'est une garantie de sécurité d'investissement», a dit le diplomate qui s’est félicité du renforcement des relations économiques et commerciales entre le Maroc et la Pologne.

Abderrahim Atmoun a également souligné que la société LUG a un bel avenir au Maroc, puisqu'il y existe une grande demande dans le secteur de l'éclairage de l'espace public, en plus de l’accès que s’ouvre le groupe sur le marché africain.

Il s’est dit également très satisfait de la présence de LUG au Maroc, une entreprise importante sur le marché avec plus de 30 ans d'expérience dans les solutions d’éclairage, principalement dans les zones urbaines. Le groupe LUG a des représentations dans de nombreux pays notamment en Allemagne, en Angleterre, en Argentine et aux Emirats arabes unis. «Je considère comme un grand succès qu'une société d'une telle ampleur ait une succursale à Laâyoune sous l’appellation LUG Maroc», a-t-il ajouté.