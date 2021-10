© Copyright : DR

Kiosque360. Les nouvelles autorités de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima affûtent leurs armes pour attirer de nouveaux investissements en vue de favoriser la création d’emplois pour les jeunes.

La région Tanger-Tétouan-Al Hoceima veut attirer de nouveaux investisseurs. Aujourd’hui Le Maroc, qui s’intéresse à cette région dans sa livraison du jour, rapporte que lors d’une journée d’étude organisée récemment et dirigée par Omar Moro, les membres du nouveau bureau du Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CR-TTA) ont fait part de leurs chantiers prioritaires leur permettant d’exercer pleinement leurs attributions et prérogatives durant la période de leur mandat.

On apprend que cette rencontre a permis de faire l’état d’avancement des principaux projets déjà réalisés ou en cours de réalisation au profit des huit préfectures et provinces que compte la région du Nord. «Les deux parties, en l’occurrence le Conseil régional et l’AREP de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, ont convenu de la nécessité de garder le contact et d’établir un lien de coordination entre elles en vue d’aider à accélérer la cadence de la réalisation de ces chantiers, et ce conformément aux principes de la bonne gouvernance et les dispositions fondamentales de ces conventions entre le CR-TTA et ses partenaires traditionnels ou nouveaux», note Aujourd’hui Le Maroc.

On apprend que parmi les priorités des autorités de la région figurent la création des opportunités d’investissement et la recherche de nouveaux marchés en vue de garantir des emplois au profit de la population de la région. Notons qu’il s’agit également de contribuer à la promotion des secteurs clés et à dimension sociale, tels que le tourisme, l’artisanat, la santé, et bien d’autres.

Force est de souligner que cette journée d’étude a eu lieu, notamment après l’approbation lors de la première réunion de la session extraordinaire, organisée au début du mois d’octobre, du règlement intérieur du CR-TTA et son amendement en concertation avec toutes les parties représentant la majorité et l’opposition au sein de cette institution élue.

«Lors de la deuxième réunion tenue mi-octobre, les conseillers régionaux y ont adopté la formation des commissions permanentes du Conseil régional. Il s’agit également de l’élection des présidents et vice-présidents de ces commissions ainsi que la désignation d’un membre de l’opposition au sein du comité de supervision et de contrôle de l’AREP de Tanger-Tétouan-Al Hoceima», conclut Aujourd’hui Le Maroc.