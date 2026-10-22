Economie

Introduction en bourse de Jet Energy: souscription du 2 au 5 novembre

La Bourse de Casablanca.

L’AMMC a visé le prospectus d’introduction en bourse de Jet Energy, qui prévoit de lever entre 328,1 et 375,4 millions de dirhams à travers l’émission de 2,625 millions d’actions nouvelles. Spécialisée dans les énergies renouvelables, l’entreprise ouvrira la période de souscription du 2 au 5 novembre 2026, avec un prix compris entre 125 et 143 dirhams par action.

Par La Rédaction
Le 22/10/2026 à 12h34

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a visé, le 21 octobre 2026, le prospectus relatif à l’introduction en bourse de Jet Energy. L’opération sera réalisée à travers une augmentation de capital. Jet Energy émettra ainsi 2.625.000 nouvelles actions ordinaires, d’une valeur nominale de 10 dirhams chacune, indique l’AMMC dans un communiqué.

La fourchette de prix de souscription est comprise entre 125 et 143 dirhams par action. Le montant global de l’opération s’établit, en conséquence, entre 328.125.000 et 375.375.000 dirhams.

Les actions seront cotées au compartiment Principal F. La période de souscription s’étendra du 2 au 5 novembre 2026, jusqu’à 15h30 inclus.

Un spécialiste des énergies renouvelables

L’introduction en bourse a été autorisée par l’assemblée générale extraordinaire de Jet Energy, tenue le 22 décembre 2025. Elle a ensuite été approuvée par le conseil d’administration, réuni le 20 octobre 2026.

Jet Energy est spécialisée dans le déploiement des énergies renouvelables. Elle fournit une gamme de services qui couvre le développement, la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance de centrales solaires photovoltaïques.

Lire aussi : T2S lance son introduction en Bourse avec près de 4,9 millions de titres

Outre sa spécialisation dans le solaire photovoltaïque, l’entreprise intervient dans le stockage d’énergie. Son savoir-faire s’étend également à l’ICT et à la gestion intelligente des centrales photovoltaïques.

Par La Rédaction
Le 22/10/2026 à 12h34
#Bourse#Bourse de Casablanca#Introduction en bourse#Jet Energy

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