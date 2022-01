© Copyright : DR

La société britannique Xlinks a lancé un appel d’offres pour sélectionner l’entreprise qui sera en charge de la réalisation des études géophysiques et géotechniques marines, le long du tracé que doit emprunter le futur câble électrique sous-marin de 3.800 km qui doit relier le Maroc et le Royaume-Uni.

Des nouvelles du projet Xlinks, ce projet pharaonique lancé par la firme britannique du même nom, qui prévoit de construire un complexe énergétique d’une capacité de 10,5 GW à Guelmim au Maroc et de le relier au Royaume-Uni par un câble sous-marin HVDC (High Voltage Direct Current), de 3.800 km de long.

Un appel d’offres a en effet été publié, ce samedi 29 janvier, pour la «réalisation des études géophysiques et géotechniques marines tout le long du tracé du câble d'interconnexion HVDC entre le Maroc et le Royaume-Uni». L'itinéraire d'étude est d'environ 3.800 km, précise le document.

L’étude géotechnique vise à fournir des informations détaillées sur les caractéristiques géologiques du sous-sol marin le long de la route d’interconnexion, qui passe par l’Espagne, le Portugal, et la France. La mission comprendra également la réalisation d’un relevé au magnétomètre pour détecter d’éventuelles munitions non explosées.

La mission est prévue sur une période de 12 mois. Le délai de réception des offres ou des demandes de participation est fixé au 22 février 2022.

Pour rappel, le projet Xlinks est présenté par ces concepteurs «comme une nouvelle installation de production d'électricité entièrement alimentée par l'énergie solaire et éolienne, combinée à une installation de stockage de batteries. Situé dans la région marocaine riche en énergies renouvelables de Guelmim-Oued Noun, il couvrira une superficie d'environ 1.500 km2 et sera connecté exclusivement à la Grande-Bretagne via des câbles sous-marins HVDC de 3.800 km».

A en croire les projections de Xlinks, ce projet générera 10,5 GW d'électricité zéro carbone à partir du soleil et du vent pour fournir 3,6 GW d'énergie fiable pendant plus de 20 heures en moyenne par jour. C'est suffisant pour fournir une énergie propre et à faible coût à plus de 7 millions de foyers britanniques d'ici 2030. Une fois terminé, le projet sera capable de fournir 8% des besoins en électricité de la Grande-Bretagne.

Selon l’agence Bloomberg, qui cite le patron de la société Xlinks, le projet devrait mobiliser un investissement global de l’ordre de 22 milliards de dollars. Pour ce qui est enfin du timing des travaux, Xlinks indique vouloir commencer à poser le câble en 2025 et de le mettre en ligne au premier semestre de 2027.